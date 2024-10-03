昔日華視大樂隊詹森雄老師告別式　張小燕胡瓜風雨中送別

記者葉文正／台北報導

華視大樂隊精神領袖詹森雄老師，今日(3日)舉行告別式，享壽84歲。包括民視總經理廖季方、藝人張小燕、胡瓜陳美鳳與白冰冰等都來送別。

▲張小燕（左起）胡瓜、丁柔安。（圖／民視提供）

在華視服務超過30年的詹森雄老師，工作態度認真事必躬親，是演藝圈備受敬重的前輩，人人尊稱「詹老師」。告別式中的追思影片幾段令人印象深刻的經典畫面，是在《綜藝100》節目中陪伴音不準的張小燕一起演唱晚安曲，還有邀約胡瓜演唱《包青天》只唱一次就過關的幕後推手，在演藝圈地位舉足輕重。

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▲白冰冰（左）、陽帆。（圖／民視提供）

今日告別式上張小燕、陳美鳳、胡瓜、白冰冰、陽帆、楊烈、侯怡君以及王中平、孔鏘以及《超級冰冰秀》班底等藝人都來到靈堂前鞠躬致意，超級天王、天后破天荒齊聚一堂，每個人都與詹森雄老師有著極深交情，開口閉口都是親切喊他「Mori桑」。

▲楊烈現身致意。（圖／民視提供）

張小燕今一身黑衣獨自現身，看著華視熟稔的老長官，都讓她充滿回憶，對於詹老師的離開深感遺憾。胡瓜也帶著妻子丁柔安，兩人低調出席，表達不捨並擁抱安慰詹森雄老師的家人。

▲民視總經理廖季方（左）率同仁到場。（圖／民視提供）

白冰冰與陽帆帶著《超級冰冰Show》團隊一同上香致意，白冰冰更說詹老師當年在華視節目「喊水會結凍」，每位藝人都尊敬他三分不敢造次。陳美鳳更說當年她毛衣皇后選美比賽，詹森雄老師就是當年的評審，出道後也曾經跟藝人團到海外宣慰僑胞，詹老師的專業讓她印象深刻。

楊烈大哥、王中平以及侯怡君也表達遺憾，紛紛表示不捨。除了演藝圈天王天后，民視總經理廖季方、華視總經理劉昌德率昔日老長官與同事以及傳播圈媒體老闆以及董事長，還有昔日合作的華視、台視樂隊的音樂老師均到場致意，場面隆重、肅穆哀戚，大家為華視大樂隊一代傳奇人物詹森雄老師畫下人生句點。