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《妮波自由式》開播日公開！張書豪演純情男同志　被當場邀三人行

記者黃庠棻／台北報導

台劇《妮波自由式》確定即將在11月1日播出，林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛4位主演就像飢渴已久的生禽猛獸，各種多元關係一次攤開，讓觀眾體驗峰迴路轉的情感糾葛與性愛冒險。

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

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《妮波自由式》展現台北都會新型態戀愛關係真實樣貌，Pony（林思宇飾）在戲裡激戰一票形形色色的男伴，誠實面對自己的性慾瀟灑過活，勇敢表達對性的需求，大方與好友們分享兼炫耀自己男伴的尺寸，念念不忘程度遠勝過精品包，相比物慾、更在意肉體上的滿足，是個十足的肉食女。

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲林思宇在《妮波自由式》飾演肉食女。（圖／紅杉娛樂提供）

林思宇興奮表示「原來20／6公分是形容直徑和粗度，真的是長知識耶」，雖然角色Pony在劇中是個玩咖，但當她面對心動對象時，內心卻又激起想玩卻不想定下來的矛盾。

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲張書豪在《妮波自由式》是演純情男同志。（圖／紅杉娛樂提供）

嚮往一生一世忠貞愛情的小志（張書豪飾），收到了三人行的邀約，雖然羨慕對方感情甜蜜，卻還是相信做自己終能找到真愛，他表示「這樣的關係真的沒有對錯，只是每個人選擇不同而已」。而陸夏飾演的女同志阿軒，以隨性、享樂主義的姿態現身，漁場管理技能點滿，展現各種撩妹女王的把妹技巧，四處放線、小魚大魚盡收囊中。

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲陸夏在《妮波自由式》飾演女同志阿軒。（圖／紅杉娛樂提供）

莊凱勛飾演的Mama，不僅是酒吧老闆還兼眾人的感情導師，熱衷於探索各種性愛姿勢與玩法，從BDSM到人體壽司、角色扮演，對Mama來說都是小菜一碟。他回憶某場穿著特製婚紗、在樓梯上逃跑的戲，笑稱「婚姻真的是愛情的墳墓！在片中差點被謀殺」。

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲莊凱勛在《妮波自由式》有各種突破性的造型。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》除了令人眼花撩亂的性愛場面之外，更以多元族群跨刀演出為賣點，向觀眾展示各種性向和性別的情感故事，真正體現「在愛的面前我們都一樣」。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》第一季共10集，每集約30分鐘，將於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音聯合首播，自11月1日起每周五晚間9點上架新集數；GagaOOLala也加入全球發行的行列，於11月8日上架一至五集，11月22日上架六至十集。

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妮波自由式, 林思宇, 張書豪, 陸夏, 莊凱勛

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