青青突宣布「今天說件大事」！承認換新名字：是時候了 剛賣79萬IG

記者潘慧中／綜合報導

網紅青青以火辣身材打開知名度，未料2022年被網路名人「小商人」爆料找金主包養，還捲入已婚、吸金詐騙等新聞，道歉沉寂近半年才復出。繼4月賣掉79萬的IG帳號，她3日突然發文宣布：「今天要跟大家說件大事！」

▲青青發文宣布大事。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）



青青在社群網站表示，這個名字陪伴了她9年，雖然這段時間經歷了許多事情，但幸運的是，所有問題都已透過司法程序得到公正的解決，因此，「現在，是時候以全新的名字與大家見面了！」

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▲青青換新名字了。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）



新名字將是「雨澄Nimie」，青青說道，「青青沒有不見，而是成為了我成長的一部分」，她想謝謝粉絲和自己一起迎接嶄新的開始，「鼓勵我在每一次風雨過後，都能夠找到屬於自己的彩虹。」

▲▼青青謝謝粉絲支持。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）



事實上，青青之前之所以想出售擁有79萬粉絲的IG帳號，是因為她當時只想要簡單幸福的生活，「低調過人生，陪家人就好」，如今重新經營當初的小號，讓粉絲都相當開心。

青青IG全文：

今天要跟大家說件大事！

青青這個名字陪伴了我9年，這段時間裡經歷了許多事情

幸運的是，所有的問題都已經通過司法程序得到了公正的解決。

現在，是時候以全新的名字與大家見面了！

我的新名字是：雨澄Nimie

青青沒有不見，而是成為了我成長的一部分。

傳達了堅韌和勇氣，鼓勵我在每一次風雨過後，都能夠找到屬於自己的彩虹。

謝謝你們與我一起迎接這個嶄新的開始，充滿愛與光明的旅程！謝謝，愛你們