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台灣大導演集體失利！陸2名導「重返金馬」　報名數破紀錄史上最多

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎入圍名單出爐，今年創下兩項歷年之最，包括最多作品報名，以及最多外籍影人入圍。不過過往金馬常勝軍的鍾孟宏、張作驥、楊雅喆、林書宇和魏德聖等台灣導演，此次都未獲「最佳導演獎」提名，反而中國知名獨立導演婁燁和耿軍，都在睽違多年後重返金馬。

▲第61屆金馬獎「最佳導演獎」入圍：楊曜愷、楊修華、徐漢強、婁燁、耿軍。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎「最佳導演獎」入圍，（左起）楊修華、婁燁、楊曜愷、耿軍、徐漢強。（圖／金馬執委會提供）

本屆金馬獎共有718部作品參賽，其中劇情片多達99部，可說是歷年之最，競爭也格外激烈。而先前金馬獎遭到大陸官方抵制，近幾年對岸作品入圍數有漸漸增加的趨勢，對此金馬執委會執行長聞天祥表示：「我不避諱這個問題，但（統計數量）這東西有點困難，因為不是導演是哪個地方的人，就是哪裡的片子。」

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但金馬仍做出統計，今年各地報名參賽的數量，包括台灣277部、中國大陸276部、香港72部、澳門17部、馬來西亞21部、新加坡17部，以及「其他」也多達67部。聞天祥也特別提及：「大家可以關注，繼去年馬來西亞浪潮後，今年新加坡片非常猛。」

▲▼鍾孟宏、張耀升《瀑布》。（圖／攝影中心攝）

▲鍾孟宏2021年以電影《瀑布》入圍金馬獎最佳導演，最終抱回編劇獎。（圖／資料照／攝影中心攝）

不過雖然「最佳導演」獎項有《一部未完成的電影》婁燁和《漂亮朋友》耿軍等大陸名導回歸，卻不見今年同樣有報名參賽，過往作品都在金馬大有斬獲的鍾孟宏、張作驥、楊雅喆、林書宇和魏德聖等台灣知名導演。

▲導演楊雅喆出席《破浪男女》電影首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊雅喆《破浪男女》也是今年的參賽影片之一。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

對此聞天祥也主動點名提及，包括鍾孟宏、林書宇、楊雅喆和張作驥等導演，雖然個人沒有入圍，但已經做出非常重要的自我挑戰，「讓人看到他們想要改變的嘗試，和自我超越的努力。」聞天祥表示：「有種侯導（侯孝賢）在96年拍《南國再見，南國》或是楊德昌在97年拍《麻將》的那種感覺。」

聞天祥補充說道：「你也會察覺到這些創作者在有一定的聲譽跟成就之後，想要再去嘗試突破，探索的不只是自己的創作的習慣，其實也是為觀眾開啟另外一種新的可能，而且不畏懼討論跟批評，這一點我是非常尊敬他們這次的嘗試。」

 

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