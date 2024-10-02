56歲美魔女歌手才遇車禍、家人過世　又傳噩耗...痛哭2天告別摯愛

記者蔡琛儀／台北報導

自《我要當歌手》節目出身的美魔女歌手談詩玲，前陣子經歷車禍、外公離世等等，日前又面對人生課題，陪伴14年的愛犬「一級棒」離世，她強忍悲傷為愛犬舉辦告別式，親自為牠蓋上往生被，連哭兩天的談詩玲一直視牠如愛子般的細心照顧，心情難過許久，至今想來仍忍不住哭泣。

▲談詩玲今年遇到車禍，又痛失外公和愛犬。（圖／豪記提供）

談詩玲也感嘆今年真是多事之秋，最愛的外公與愛犬相繼老化安眠離世，冥冥之中老天給的考驗，而她出道至今推出的第八張新專輯取名《追夢的人》，也讓她領悟追夢不簡單，過程中會面對許多挫折與驟變，人生每一個階段都有著不同的課題，只有欣然接受面對，如新歌名〈愛了太深〉，只有經過才懂得痛，這也是成長必經的過程。

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〈愛了太深〉是她與鄔兆邦合唱的歌曲，兩人雖相識多年，卻是首次合作，談詩玲過去和楊哲一直被粉絲稱為歌唱情侶，這回首度換人，談詩玲笑說楊哲歌聲真情滿滿，「但新歡當然比較新鮮啊！」鄔兆邦則說談詩玲是一位堅強且溫柔的女性，並對她的愛心與照顧流浪貓咪的行為表示佩服。

▲談詩玲首度和鄔兆邦合唱。（圖／豪記提供）

談詩玲則爆料，鄔兆邦在拍攝MV時害羞得不敢看她，導演只好安排他們以前後的距離拍攝，她也說，鄔兆邦身形清瘦，好像紙片人，「跟歌聲是有著極大的反差的，楊哲身形高大，在他身邊我好像小鳥依人，而站在鄔兆邦身旁，讓我有著想保護弟弟的感覺。」