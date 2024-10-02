《換乘》海恩台灣遇颱風「男友賢奎傳訊關心」　放閃記者：會更幸福

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星成海恩從戀愛實境秀《換乘戀愛2》爆紅，人氣扶搖直上，近日更接下保養品品牌代言，2日在台出席記者會，活動強碰颱風照常舉行，她場上不斷關心記者來到現場的安危，更提醒大家回家小心。此趟男友賢奎雖沒有跟來，但她透露男友有傳訊息關心，「我們都會為彼此應援」，最後訪談結束時，她更承諾「我們更幸福的」，字句間透露出她與賢奎交往的甜蜜感。

▲海恩去年訪台時，遇到粉絲要求合照，感到很神奇。（圖／記者黃克翔攝）



海恩2日出席記者會，活動不巧遇到颱風來襲，被問及男友賢奎有傳訊息關心嗎？她害羞地低調表示：「有，我們一直都會為彼此應援、加油打氣，但因為我是晴天娃娃，所以這次來，周邊的人不太擔心我。」去年情侶倆來台旅遊，路上還被粉絲認出，她親切地合照並感到很神奇，對於人氣的改變，她正面回答：「我很感謝，如果想要拍照或是合照、關心男友這類話題，我不會覺得有太大的不方便，我很感恩，我覺得是當然的事。」

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▼▲海恩受訪時放閃男友有傳訊息關心她。（圖／記者黃克翔攝）



上次來台對台灣啤酒著迷，海恩爽朗地笑說「今天工作結束，我也想要再來一杯。」上次品嚐起司馬鈴薯、雞排、麵線等美食令她難忘，只是正在減肥的她，不敢多喝珍珠奶茶，「我很喜歡吃的，只是因為有工作、要拍攝，我沒辦法放下對於身材的管理」，她的維持身材秘訣就是運動，她笑說：「你也可以放棄，但就是要有重新開始運動的決心！」

▲海恩相當親切，場上不斷關心媒體颱風天跑班。（圖／記者黃克翔攝）



海恩接下保養品品牌代言，皮膚狀態極佳，現場受到稱讚，同時被問到「男友有稱讚過妳，素顏比化妝更好看嗎？」她開心地反問「我真的好看嗎？」接著她點點頭笑答：「確實很多人稱讚過我素顏比化妝好看。」她也放閃有把產品推薦給男友使用，「這個適合男女使用，所以有推薦給他。」海恩3日將於統一時代百貨出席一日店長活動。