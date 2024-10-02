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76歲廖輝英獨居重摔「已交代後事」公開遺產分配！不辦告別式、不跟老公同葬

記者孟育民／台北報導

76歲知名作家廖輝英曾是廣告界的女強人，她對外坦承在婚姻中多次遭老公家暴，隱忍40年，老公最後因肺腺癌第四期病逝。她目前過著獨居生活，沒想到卻在家中重摔，在節目《命運好好玩》透露，自己已經提前向兒女交待身後事，連遺產都已經規劃好，並直言：「不要辦告別式！」

▲▼廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

廖輝英有一個女兒、一個兒子，都已經成家立業，她如今過著獨居生活，不願麻煩他們，豁達看待生死，坦言已經向兒女提前交代後事，「我死後不要有牌位，你也不要把我葬在哪裡、告別式不要舉行，認識我的人大概也都跟我年紀差不多了，你們結婚也都麻煩人家了，所以我不舉行告別式，燒掉以後就算了，不是有什麼樹葬、草葬。」她也說沒有打算跟老公放在一起，「我先生在一個廟，我自己沒有要去任何地方。」

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▲▼廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲廖輝英死後沒打算和老公放在一起。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

被問到遺產如何分配？她則說：「我現在住的房子死了才賣，但是喪葬費用完後，就是一人一半，我會到律師那邊留一份，我沒有重男輕女，一定要平均。」

▲▼廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼廖輝英遺產已經分配好。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼廖輝英已向兒女交代後事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）
 

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