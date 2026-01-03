曾慘遭撤資...黃明志回來了宣布復工！　砸千萬挑戰「生涯最狂新年歌」

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志經歷長達兩個月的涉毒、命案疑雲，在去年12月案情大逆轉，本來被控吸毒的他驗尿報告呈陰性，獲判無罪並當庭釋放，日前更震撼宣佈正式復工，按照計劃推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉。面對動盪後的復工，黃明志感性地表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』。」

▲▼黃明志宣告回歸正式復工。（圖／亞洲通文創提供）

他強調，雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信：「音樂是可以突破語言和立場的。」外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，根據每年的靈感賦予歌曲靈魂，而2026年，屬豬的黃明志在運勢上將是「貴人相助、運勢回升」的一年。

黃明志此次回歸展現驚人野心，不僅挑戰音樂生涯最高難度，集結9種語言與6位不同籍貫歌手，海南籍的黃明志、客家籍的張少林、潮州籍的黃文升、福州籍的姚乙、廣東籍的劉珺兒，以及福建籍的小鳳鳳一起在這首新年歌中以各自的方言進行演唱。再加上馬來西亞全國通用的三語（華語、英語、馬來語），組成一首高達九種語言的新年歌。

▲▼黃明志全新賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉MV挑戰音樂生涯最高難度。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志表示「這不只是一首年歌，這是一次文化創新的壯舉。」雖然過程艱辛，但他對農曆新年文化傳承的堅持不曾動搖，希望透過這部作品，展現大馬獨有的文化厚度。談及這首歌的誕生，黃明志坦言過程「一波三折」，雖然早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫全面停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資，所幸復工後獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支據悉製作費高達千萬的MV順利拍攝完成。