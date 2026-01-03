ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸名媛點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完
冷到不想洗澡！他喊1句話爆共鳴
徐凱希揭跨年主持「10分鐘內幕」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin 蔡依林 汪小菲 大S 五月天 冠佑 何穗 陳偉霆

曾慘遭撤資...黃明志回來了宣布復工！　砸千萬挑戰「生涯最狂新年歌」

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志經歷長達兩個月的涉毒、命案疑雲，在去年12月案情大逆轉，本來被控吸毒的他驗尿報告呈陰性，獲判無罪並當庭釋放，日前更震撼宣佈正式復工，按照計劃推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉。面對動盪後的復工，黃明志感性地表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』。」

▲▼黃明志〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志宣告回歸正式復工。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信：「音樂是可以突破語言和立場的。」外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，根據每年的靈感賦予歌曲靈魂，而2026年，屬豬的黃明志在運勢上將是「貴人相助、運勢回升」的一年。

黃明志此次回歸展現驚人野心，不僅挑戰音樂生涯最高難度，集結9種語言與6位不同籍貫歌手，海南籍的黃明志、客家籍的張少林、潮州籍的黃文升、福州籍的姚乙、廣東籍的劉珺兒，以及福建籍的小鳳鳳一起在這首新年歌中以各自的方言進行演唱。再加上馬來西亞全國通用的三語（華語、英語、馬來語），組成一首高達九種語言的新年歌。

▲▼黃明志〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志全新賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉MV挑戰音樂生涯最高難度。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志表示「這不只是一首年歌，這是一次文化創新的壯舉。」雖然過程艱辛，但他對農曆新年文化傳承的堅持不曾動搖，希望透過這部作品，展現大馬獨有的文化厚度。談及這首歌的誕生，黃明志坦言過程「一波三折」，雖然早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫全面停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資，所幸復工後獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支據悉製作費高達千萬的MV順利拍攝完成。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃明志

推薦閱讀

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

6小時前

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！　名媛網美點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完了

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！　名媛網美點名鹿晗、檀健次：頂流全睡完了

4小時前

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

19小時前

被曹西平暗戀30年　陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

被曹西平暗戀30年　陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

4小時前

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

1/2 13:28

大S兒女「在家叫她阿姨」　汪小菲妻曝真實互動昔誇：親媽教得好

大S兒女「在家叫她阿姨」　汪小菲妻曝真實互動昔誇：親媽教得好

20小時前

他出生40天就遭棄養「回原生家庭還被趕」　如今開店當老闆大翻身！

他出生40天就遭棄養「回原生家庭還被趕」　如今開店當老闆大翻身！

16小時前

蔡依林燒9億把大巨蛋當奧運唱！　「下台竟坐手推車」幕後畫面流出

蔡依林燒9億把大巨蛋當奧運唱！　「下台竟坐手推車」幕後畫面流出

20小時前

Lulu跟陳漢典不忍了　富士山拍婚紗婚禮地點曝光

Lulu跟陳漢典不忍了　富士山拍婚紗婚禮地點曝光

16小時前

看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」！女主持PO現場畫面：什麼也看不到

看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」！女主持PO現場畫面：什麼也看不到

4小時前

何穗罕曬一家三口私照　「陳偉霆裸身背兒」她感性告白：最美禮物

何穗罕曬一家三口私照　「陳偉霆裸身背兒」她感性告白：最美禮物

23小時前

小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了

小學4年級失去媽媽⋯成東鎰問朴寶劍：何時最想媽媽？　他哭了

4小時前

熱門影音

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮
張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
韓啦啦隊自我介紹遭打斷　圓圓挨罵發文致歉

韓啦啦隊自我介紹遭打斷　圓圓挨罵發文致歉
張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽
蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

青春回憶來了!Highlight雲林跨年　〈fiction〉〈shock〉經典歌曲連發

青春回憶來了!Highlight雲林跨年　〈fiction〉〈shock〉經典歌曲連發

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

安心亞帶來經典歌曲〈呼呼〉　〈Whiplash〉〈Home Sweet Home〉驚艷全場

安心亞帶來經典歌曲〈呼呼〉　〈Whiplash〉〈Home Sweet Home〉驚艷全場

冠佑新年願望「小玫瑰大學別離太遠」　被阿信.石頭虧：還是直接當校長？XD

冠佑新年願望「小玫瑰大學別離太遠」　被阿信.石頭虧：還是直接當校長？XD

看更多

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

直擊／冷氣團來襲！ALL(H)OURS穿無袖受訪　他衝上去熊抱身心都暖了

8分鐘前0

趙露思拍一半就病倒！《戀人》劇組爆要「硬闖上檔」　集數砍半求止損

14分鐘前0

張員瑛脫口：香港是我喜歡的國家！ 中國網友心碎官方秒刪影片

24分鐘前0

國光女神背影照「被拿去賣蔡依林演唱會絲巾」　怒揭詐騙真相

27分鐘前0

陸男星爆紅演主角「一集只露臉15秒」零台詞！　網揪出場時間線傻眼了

49分鐘前10

歌曲原本僅3則評論...卻被林宥嘉、周興哲翻唱爆紅！　原唱身份曝光了

56分鐘前0

氣象權威加持　前局長鄭明典入TVBS當顧問

57分鐘前0

古天樂病倒緊急住院！硬撐病體跑《尋秦記》宣傳　粉絲證實出狀況

1小時前10

余祥銓被老婆暗中「植入定位」　抓包氣爆踩底線遭退群

1小時前20

10度低溫照樣辣翻全場！　高佳彬小蠻腰親送餐給粉絲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程
    6小時前4640
  2. 陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次
    4小時前2218
  3. A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！
    19小時前69
  4. 被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」
    4小時前1815
  5. 雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光
    1/2 13:28162
  6. 大S兒女「在家叫她阿姨」汪小菲妻曝真實互動
    20小時前81
  7. 他出生40天就被棄養　如今開店當老闆！
    16小時前205
  8. 蔡依林把大巨蛋當奧運唱　下台竟坐手推車！
    20小時前3622
  9. Lulu跟陳漢典富士山拍婚紗婚禮地點曝光
    16小時前82
  10. 看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」
    4小時前3017
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合