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《魷魚2》「畫片男」孔劉版預告來了！重現名場面：要玩遊戲嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影集《魷魚遊戲》2021年推出後掀起全球熱潮，並斬獲多項國際大獎，如今第2季確定將在12月回歸，上一季客串出現的人氣男星孔劉也將回鍋，Netflix官方YouTube於1日發布了名為「魷魚遊戲第二季邀請您」的短片，宣示孔劉將在《魷魚遊戲2》中以恐怖的「畫片男」角色回歸，引發熱烈討論。

▲孔劉。（圖／翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

▲孔劉將回歸第二季。（圖／翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

影片展示了在第一季中邀請成奇勳（李政宰飾）參加遊戲的「畫片男」孔劉的準備過程。影片中的孔劉在一間乾淨的豪宅裡，準時為「上班」做準備，他洗漱完畢後，從一排一樣的西裝和領帶中選擇了一套穿上，謹慎地打開公事包，填滿空白處，周圍的環境充滿了無色調，顯得紅色和藍色的紙片在其中格外鮮明，形成強烈對比，影片還展示了《魷魚遊戲》中的名片以及數捆的現金5萬韓元和1萬韓元。

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▲孔劉。（圖／翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

▲新預告展示孔劉在戲中角色的上班日常。（圖／翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

出發上班時，孔劉閉上眼睛，當他再次睜開眼時，他已經到達了第一季中曾遇到成奇勳的地鐵站台。他冷淡地看著鏡頭，無意中展示了紙片，並說：「先生，要跟我玩一場遊戲嗎？」這一經典台詞預示著《魷魚遊戲》系列的回歸。

▲孔劉。（圖／翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

▲重現第一季的經典台詞。（圖／翻攝YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

《魷魚遊戲2》是2021年首播的《魷魚遊戲》第一季的續作，將講述贏得生存競賽後的成奇勳，在三年後放棄前往美國，決心復仇，續集仍由黃東赫擔任導演、編劇和製作，並由李政宰、魏嘏雋、李炳憲和孔劉等第一季的演員主演。此外，任時完、姜河那、李陣郁、朴成焄、梁東根、李大衛、崔勝賢、元志安等演員也加盟，讓觀眾對該劇充滿期待。《魷魚遊戲2》預計將於12月26日在Netflix上線。

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魷魚遊戲2, 魷魚遊戲, 孔劉

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