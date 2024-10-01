他狂質問孫儷「為何合作吳慷仁？」被封鎖了　討拍反遭批：玻璃心

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳慷仁與中國大陸經紀公司壹心娛樂簽約，1日在微博轉發慶祝中國75周年國慶的賀文，引發討論聲浪，有網友威脅要檢舉他過往參與的所有影視作品，由於他正與孫儷合作拍戲，部分網友擔心孫儷的《後宮甄嬛傳》受牽連，急忙備份存檔。另外，還有網友至孫儷微博質問他為何要與吳慷仁合作，認為吳慷仁的立場不明確，遭孫儷封鎖。

▲吳慷仁正與孫儷拍攝新作品。（圖／翻攝自吳慷仁、孫儷工作室微博）

微博上有網友連續至孫儷帳號底下質疑他為何與吳慷仁合作，過沒多久就被孫儷封鎖，氣得發文批評「孫儷妳真行啊，妳就是明知故犯吧？」還表示「問了一句就被拉黑（封鎖），妳粉絲還說妳不看評論呢，今天我給妳正名，妳是真看評論，就是不搭理他們而已」，對於自己被封鎖感到相當不滿。

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▲網友被孫儷封鎖相當氣憤。（圖／翻攝自微博）

對此，其他網友則認為「吳轉發了，而且轉的人民日報，我覺得現在的環境這樣表態沒有問題。上次那個的一句成都人都被罵，這次轉發的能有多少？」、「那想讓孫儷怎麼樣呢」、「要我我也拉黑，他有問題衝他本人和他公司去啊，衝合作對象撒氣能解決問題嗎」、「一起抵制就對了，平時營銷的很愛國，到這時候捨不得和台獨解除合作」、「這網友也沒罵人，明星這麼玻璃心嗎」、「孫儷和吳慷仁合作就要面臨這樣的質問啊？太容易玻璃心了」。

吳慷仁9月30日證實與中國大陸「壹心娛樂」簽下經紀約，不料隔天邁入10月1日僅1個小時，火速在微博表態「祝福錦繡中華」，並轉發《人民日報》貼文「我愛你中國」，慶祝新中國成立75周年。不過，微博網友眼尖發現他的貼文缺少很多「關鍵字」，痛批他沒誠意。