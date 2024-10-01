ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他狂質問孫儷「為何合作吳慷仁？」被封鎖了　討拍反遭批：玻璃心

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳慷仁與中國大陸經紀公司壹心娛樂簽約，1日在微博轉發慶祝中國75周年國慶的賀文，引發討論聲浪，有網友威脅要檢舉他過往參與的所有影視作品，由於他正與孫儷合作拍戲，部分網友擔心孫儷的《後宮甄嬛傳》受牽連，急忙備份存檔。另外，還有網友至孫儷微博質問他為何要與吳慷仁合作，認為吳慷仁的立場不明確，遭孫儷封鎖。

▲吳慷仁正與孫儷拍攝新作品。（圖／翻攝自吳慷仁、孫儷工作室微博）

▲吳慷仁正與孫儷拍攝新作品。（圖／翻攝自吳慷仁、孫儷工作室微博）

微博上有網友連續至孫儷帳號底下質疑他為何與吳慷仁合作，過沒多久就被孫儷封鎖，氣得發文批評「孫儷妳真行啊，妳就是明知故犯吧？」還表示「問了一句就被拉黑（封鎖），妳粉絲還說妳不看評論呢，今天我給妳正名，妳是真看評論，就是不搭理他們而已」，對於自己被封鎖感到相當不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳慷仁正與孫儷拍攝新作品。（圖／翻攝自吳慷仁、孫儷工作室微博）

▲吳慷仁正與孫儷拍攝新作品。（圖／翻攝自吳慷仁、孫儷工作室微博）

▲網友被孫儷封鎖相當氣憤。（圖／翻攝自微博）

對此，其他網友則認為「吳轉發了，而且轉的人民日報，我覺得現在的環境這樣表態沒有問題。上次那個的一句成都人都被罵，這次轉發的能有多少？」、「那想讓孫儷怎麼樣呢」、「要我我也拉黑，他有問題衝他本人和他公司去啊，衝合作對象撒氣能解決問題嗎」、「一起抵制就對了，平時營銷的很愛國，到這時候捨不得和台獨解除合作」、「這網友也沒罵人，明星這麼玻璃心嗎」、「孫儷和吳慷仁合作就要面臨這樣的質問啊？太容易玻璃心了」。

吳慷仁9月30日證實與中國大陸「壹心娛樂」簽下經紀約，不料隔天邁入10月1日僅1個小時，火速在微博表態「祝福錦繡中華」，並轉發《人民日報》貼文「我愛你中國」，慶祝新中國成立75周年。不過，微博網友眼尖發現他的貼文缺少很多「關鍵字」，痛批他沒誠意。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

台百萬YTR「本人沒有很高」機場被認出！本尊尷尬：竊竊私語小聲點啦

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫儷, 吳慷仁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 無名女神小予「海邊解放泳裝」！　辣曬渾圓孕肚甜喊：好幸福
  2. 快訊／強颱山陀兒來襲！「金馬61入圍」罕見異動　緊急改線上公布
  3. 壹心娛樂老闆談「對吳慷仁初印象」：戲外就是路人！　真實心聲曝光
  4. 《超偶》男星遭大咖製作人「手伸進褲亂摸」！　性騷細節全說了
  5. 李雅英台續約台啤永豐雲豹！　想交台灣男友條件公開
  6. 夯到BTS RM也搶合作　南韓人氣樂團宣布來台開唱！
  7. 這個男人剛認識嚴立婷全身家當都給她！ 梁赫群：「是被仙人跳？」
  8. 八點檔女星半夜開車上臺三線　慘遇「大樹倒下」旁邊就是山崖！
  9. 男歌手被關鳥籠一整晚　還遭四處拖行...慘況曝光！　
  10. 王思佳被路人罵賤　沒有要忍　我們法院見！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366