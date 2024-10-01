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壹心娛樂老闆談「對吳慷仁初印象」：戲外就是路人！　真實心聲曝光

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳慷仁日前正式宣布加入中國大陸知名經紀公司「壹心娛樂」，有消息指出壹心娛樂與吳慷仁接洽已長達2年，直到近期雙方才在北京完成合作細節的協商。壹心娛樂的創辦人之一陸垚也在微博上發文，稱讚吳慷仁是個「戲癡」，展現了吳慷仁演技的肯定與惜才之心。網友推測他未來的經紀規劃很可能會由陸垚親自負責，因為另一位創始人楊天真目前已不再參與藝人經紀業務的管理。

▲陸垚形容吳慷仁戲外就像是「路人」。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁正式與「壹心娛樂」簽約，展開在中國大陸的演藝事業。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

陸垚發文寫下與吳慷仁合作的心路歷程，他透露剛開始認識時，吳慷仁除了沒經紀人以外，也沒有助理、造型師、妝髮師、攝影師，背個大書包，他形容「把家都裝在裡面的樣子，就一個人去片場了」。登上紅毯前就在路邊髮廊15分鐘搞定。讓他直呼「鏡頭外的慷仁，完全就是『路人』，和這個行業脫節了的『路人』。」

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▲陸垚形容吳慷仁戲外就像是「路人」。（圖／翻攝自微博）

▲陸垚形容吳慷仁戲外就像是「路人」。（圖／翻攝自微博）

接著，陸垚也誇讚吳慷仁：「可是一到鏡頭前，他就性情大變似的，要胖幾斤胖幾斤，要瘦多少瘦多少，不吃不喝，低血糖拍到手抖。」他稱對方為「戲癡」，針對雙方的正式合作，他開心表示「慷仁，有幸成為你在內地的第一家經紀公司，接下來，壹心陪你同行」。

陸垚全文：

認識慷仁時，別說經紀人，他連助理也沒有，背個大書包，把家都裝在裡面的樣子，就一個人去片場了。當然也沒有 造型師、妝髮師、攝影師跟著，上紅毯前，路邊髮廊裡喊上一位小弟，15分鐘搞定。鏡頭外的慷仁，完全就是「路人」，和這個行業脫節了的「路人」。
可是一到鏡頭前，他就性情大變似的，要胖幾斤胖幾斤、要瘦多少瘦多少、不吃不喝、低血糖拍到手抖。「戲癡」慷 仁，有幸成為你在內地的第一家經紀公司，接下來，壹心陪你同行。

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