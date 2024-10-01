FEniX出道2年宣布開唱！　宣告：全新的鳳凰來了

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX迎來出道兩周年之際，宣布將在11月17日於華山Legacy開唱，團員陳峻廷表示：「全新的鳳凰來了，我們將會釋出一系列最新的作品來恭候大家，來慰勞辛苦等待的救火隊。」而演唱會的主軸則由同頻、愛出發，成員MAX解釋：「在冥冥之中我們的一切都被頻率影響著，我們和你們正是因為這樣所以相互吸引著，FEniX將會以『愛』為主軸去演繹，讓我們與你們共振出屬於彼此的情感。」

▲FEniX將舉辦演唱會。（圖／踢帕娛樂提供）

FEniX由MAX、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、李承隆組成，走成熟、性感路線，除了發行專輯、多首單曲，更分別於台北、高雄舉辦演唱會，今年也在Hito流行音樂獎奪下校園人氣唱跳男團獎項，團員李承隆說：「上回與救火隊在專場形式的舞台上見面也已經一陣子了，所以很開心可以再次跟大家一起玩，看我們表演。」

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演唱會取名「同頻」，出自人與人相遇的緣分，成員夏浦洋表示：「我覺得人與人能相遇都是緣分，如何有緣呢？同頻真的很重要，頻率相同就能發出共振，能一起互相感染，把FEniX的愛渲染出去。」他們也預告會帶來多首新作品，其中多由MAX與李承隆共同創作，至於驚喜橋段，成員曹家齊透露：「目前還沒有確定的演出橋段，但我們一定會用心準備的，請大家期待一下！希望與救火隊創造出更多不一樣美好的回憶！」門票10月7日開賣，詳洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店。