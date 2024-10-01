ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

FEniX出道2年宣布開唱！　宣告：全新的鳳凰來了

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX迎來出道兩周年之際，宣布將在11月17日於華山Legacy開唱，團員陳峻廷表示：「全新的鳳凰來了，我們將會釋出一系列最新的作品來恭候大家，來慰勞辛苦等待的救火隊。」而演唱會的主軸則由同頻、愛出發，成員MAX解釋：「在冥冥之中我們的一切都被頻率影響著，我們和你們正是因為這樣所以相互吸引著，FEniX將會以『愛』為主軸去演繹，讓我們與你們共振出屬於彼此的情感。」

▲▼FEniX〈千禧飲茶〉。（圖／踢帕娛樂提供）

▲FEniX將舉辦演唱會。（圖／踢帕娛樂提供）

FEniX由MAX、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、李承隆組成，走成熟、性感路線，除了發行專輯、多首單曲，更分別於台北、高雄舉辦演唱會，今年也在Hito流行音樂獎奪下校園人氣唱跳男團獎項，團員李承隆說：「上回與救火隊在專場形式的舞台上見面也已經一陣子了，所以很開心可以再次跟大家一起玩，看我們表演。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會取名「同頻」，出自人與人相遇的緣分，成員夏浦洋表示：「我覺得人與人能相遇都是緣分，如何有緣呢？同頻真的很重要，頻率相同就能發出共振，能一起互相感染，把FEniX的愛渲染出去。」他們也預告會帶來多首新作品，其中多由MAX與李承隆共同創作，至於驚喜橋段，成員曹家齊透露：「目前還沒有確定的演出橋段，但我們一定會用心準備的，請大家期待一下！希望與救火隊創造出更多不一樣美好的回憶！」門票10月7日開賣，詳洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

獨家／這群人展榮低調分手多年另一半！　「一年走出情傷」罕揭戀愛內幕

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

FEniX

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女星半夜開車上臺三線　慘遇「大樹倒下」旁邊就是山崖！
  2. 男歌手被關鳥籠一整晚　還遭四處拖行...慘況曝光！　
  3. 王思佳被路人罵賤　沒有要忍　我們法院見！
  4. 凱特貝琴薩遭控拖欠按摩費！　氣炸反咬「性侵」：他很清楚真相
  5. 夢幻之星重啟！趙孟姿合體王心恬「身材曝光」FEniX夏浦洋也來了
  6. 張書豪、歐陽妮妮搭機「遇陌生男讓座」！　感動發聲：好人一生平安
  7. FEniX出道2年宣布開唱！　宣告：全新的鳳凰來了
  8. 女星「台灣果然是詐騙天堂」火大開罵！控訴2罪狀：老實經營企業很難嗎
  9. 台大高材生「遭男歌手偷歌還換名」！　身份線索曝光怒控：根本詐欺
  10. 曾莞婷出道26年沒入圍過！　談「槓龜金鐘」認了：心情沒辦法平靜

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366