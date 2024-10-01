晨悠剛組團就鬧內鬨！　她1句打招呼「當場惹怒隊友」

記者蔡琛儀／台北報導

美聲組合晨悠慶祝成軍10週年，將於11月10日舉辦「我們都別改變」出道10歲演唱會，並推出演唱會同名主題曲〈我們都別改變〉，歌詞中巧妙融入了多首S.H.E的歌曲名，以此向她們的偶像致敬，「不僅希望勾起大家的回憶，更符合歌名〈我們都別改變〉代表有一段特殊的感情，S.H.E.的感情始終如一沒有改變，期許我們也是一樣！」

▲晨悠推出演唱會同名歌曲〈我們都別改變〉。（圖／索尼提供）

晨悠表示，她們想傳達在這個瞬息萬變的世界中堅守自我，並表達出無論時間如何流逝，世界如何改變，珍貴的情感和好音樂永遠不會變的信念，而在她們心中情誼最歷久彌新的組合就是偶像S.H.E。

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這次在〈我們都別改變〉的歌詞中巧妙的融入〈戀人未滿〉、〈美麗新世界〉、〈河濱公園〉等等歌名致敬S.H.E，也隱喻聆聽華語金曲長大的晨悠，在青春時期對偶像的情感投射都會成為自身成長的一部分。晨悠在唱這首歌曲時，更是各種回憶湧現。

▲晨悠歡慶成軍10年。（圖／索尼提供）

回首這10年，惟晨笑說：「以悠18歲時，是我幫她辦了手機號碼，竟然到現在還是我的名字，10年了！以悠，是不是該過戶給自己了！」以悠也想起自己第一天和惟晨見面，打招呼：「嗨，惟晨姐！」第一句話就惹怒惟晨，當時年紀也很小的惟晨沒想過會被叫「姐」，瞬間怒火攻心，「第一面不太開心，但不開心我們也參與彼此人生10年的歲月了，緣分真是奇妙，怎麼就這樣抓著彼此不放手了呢？」她也感性補充：「謝謝惟晨讓我知道原來我可以這麼這麼信任一個人，讓我懂得在這世上擁有珍貴的友情是多麼幸福的一件事。」