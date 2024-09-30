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周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲劉燁」畫面挨轟心機

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸30歲女星周雨彤近來參加旅遊節目《花兒與少年第六季》風波不斷，她不久前在節目中，請金晨幫忙拍照，結果拍完直接拿走手機頭也不回，被批沒禮貌；近日在最新的片段中，又因在合照時疑似推開劉燁，再度受到熱議。

外送用▲▼周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲劉燁」畫面挨轟心機。（圖／翻攝自微博／周雨彤、懂小姐劉燁）

▲周雨彤被指刻意擠開劉燁。（圖／翻攝自微博／周雨彤、懂小姐劉燁）

在《花兒與少年》最新播出的片段中，侯明昊拿起手機表示要一起合拍影片，只見周雨彤湊上前，左手往外揮了一下，隨後劉燁就被推到了另一邊，畫面引網友批周雨彤「自私自利」、「這個動作有點太明顯了，不太聰明的行為呀」。但也有不少網友認為，周雨彤的動作只是純粹提醒劉燁各自一人站一邊。

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▲▼周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲劉燁」畫面挨轟心機。（圖／翻攝自微博）

▲▼周雨彤疑似推開劉燁的畫面引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲▼周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲劉燁」畫面挨轟心機。（圖／翻攝自微博）

爭議傳開後，周雨彤發出當天拍下的照片，包括三人的合照，寫下：「間歇泉，推薦！」而劉燁也到評論區留言：「下次我拉拉妳！」周雨彤則回了個「害」表達無奈，間接澄清兩人並未有嫌隙。

▲▼周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲劉燁」畫面挨轟心機。（圖／翻攝自微博／周雨彤）

▲周雨彤發文後，劉燁現身留言。（圖／翻攝自微博／周雨彤）

此前，周雨彤也因在節目中拍照的畫面引起風波。當時，她在地鐵站請金晨幫忙拍照，結果她疑似為了趕車，一拍完就立刻拿走手機，沒有理會金晨，片段也遭網友過度解讀。後來，金晨特地發出兩人的合照，發文說：「好著呢！」替周雨彤澄清。

▲▼周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲劉燁」畫面挨轟心機。（圖／翻攝自微博／金晨）

▲金晨澄清和周雨彤關係很好。（圖／翻攝自微博／金晨）

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花兒與少年, 周雨彤, 劉燁

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