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她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是梁文音

記者吳睿慈／台北報導

歌手梁文音以讓人痛徹心扉的「音式情歌」回歸，她將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦演唱會，隨著演唱會進入倒數，所屬唱片公司特邀媒體練團探班，搶先感受梁文音的情歌Live魅力。而她日前前往義大利旅遊，她自虧去夜店沒人搭訕，後來才發現是同志酒吧，她笑喊「難怪沒人理」。

▲▼她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是梁文音。（圖／環球音樂提供）

▲梁文音30日為了演唱會練團邀請媒體到場探班。（圖／環球音樂提供）

梁文音練團探班，談到即將開唱的心情，她表示：「緊張，但比較多的是興奮。」她會在演唱會上用情歌陪伴、安慰大家，「我現在是一個聽情歌和唱情歌的人，以前我只要一想哭就會縮，這是我打算順其自然，讓情緒好好流動，希望跟大家一起唱」。

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開唱在即，梁文音在走位上花很多心思，「因為這是我第一場比較大型的演唱會，這次的舞台設計很豐富、用心，在一些場景上為了讓大家更有畫面感，所以設計一些場景，相較之下走位就會變得有點複雜，我要特別記。」她也害怕遇到笑出來或哭出來的突發狀況，光是跳舞的橋段她就不斷笑場，服裝的部分，她笑說：「不會需要穿那麼辣，我可能沒有東西，好好穿衣服就好了。」

▲▼她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是梁文音。（圖／環球音樂提供）

▲梁文音日前去歐洲20天沉澱兼備唱，但她招認沒有豔遇。（圖／環球音樂提供）

日前她去了趟歐洲20天的時間沉澱兼備唱，狀態比以往更好，只是完全沒豔遇，「義大利太遠了，遠距離不行，我會想家。」她還曾去夜店放送，只是默默站在角落沒人搭訕，後來才發現是同志酒吧。至於異國戀情最遠能接受到多遠，她表示「不用打國際電話的都可以」。媒體問到嘉賓是否有星光幫閨蜜團，梁文音表示：「她們都會來，但就是來看，如果要衝上台也OK，但我覺得她們找不到空隙上來。」梁文音「為什麼聽情歌」演唱會將於10月12日於台北國際會議中心舉辦，購票可洽ibon售票系統。

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