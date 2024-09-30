董至成主動打給楊繡惠「聽她哭10分鐘」！　自認：加入演藝圈就沒羞恥心

記者孟育民／台北報導

藝人董至成、夏乙薇、王嫚萱（湘瑩）今30日出席DESENO 笛森諾旅遊精品記者會，談到徐乃麟和楊繡惠在《天才衝衝衝》的紛爭，身為兩人好友的董至成坦言事後兩天有打給楊繡惠，電話大約講了半小時，楊繡惠就哭了10分鐘，「我有打電話安慰她，她還是哭，我說別哭了吧，沒有必要浪費那麼多眼淚，反正日子還是要過，而且諧星本來就沒那麼多偶包。」

▲董至成、夏乙薇、王嫚萱出席記者會。（圖／DESENO笛森諾旅遊精品提供）

董至成認為楊繡惠反應比較大，但他理性分析，「人很多開玩笑的話都是脫口而出，開玩笑、罵人是反射動作，但就傷到人。」他說和楊繡惠曾一起共事，現在也時常在外景遇到，等風波兩天後有主動打給她，「我就聽她說，她比我激動，我就慢慢聽她說，聽她說事情原委，扣掉沒有講話她就哭10分鐘。」

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▲董至成客觀看待風波。（圖／DESENO笛森諾旅遊精品提供）

被問到會希望兩人和好嗎？他則說：「我哪有這麼大的力量，我跟他們互相都是好朋友，好朋友反目成仇才是最可怕，不熟的還可以談開，手心也是肉手背也是肉。」董至成踏入演藝圈數十年，看過各種大風大浪，他有感而發地說：「我加入演藝圈就沒有羞恥心、道德了，臉皮拿ak47也打不過，諧星如果沒有這種自覺就別搞笑了。」



