宋一國澄清離婚傳聞：下輩子也娶法官妻子　甜喊「想生雙胞胎女兒」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員宋一國曾帶著三胞胎兒子出演節目《超人回來了》，他們雖然退出節目已久，但小孩可愛的模樣令人印象深刻，每次現身都會引起一陣討論。只是，宋一國與妻子性格低調，兩人很少對外公開放閃，使得離婚謠言不時會盛傳，對此，他29日出演實境秀《我家的熊孩子》親自闢謠，更大方表示「下輩子也要娶法官妻子」，夫妻倆鶼鰈情深。

▲宋一國親自澄清離婚傳聞，由於法官妻子會被派遣到其他城市工作，夫妻倆分居卻因此傳出烏龍謠言。（圖／翻攝自SBS）



宋一國妻子職業為法官，夫妻倆對於小孩的教育絲毫不馬虎，談論方式也很理性，只是兩人結婚以後，不斷有傳聞指出離婚，對此，他29日透過節目《我家的熊孩子》親自闢謠，「只要妻子被派遣到其他地方工作，就會傳出分居傳聞、離婚傳聞，那是假新聞。」

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▲宋一國下輩子也要娶妻子。（圖／翻攝自SBS）



他解釋，通常妻子被派遣到其他地方工作，全家應該要跟著搬家，「但那個時候我剛好有兩部作品要拍，孩子也不想跟學校的朋友分開，所以才跟妻子討論後決定就是週末的時候再回家一起住。」被問到「如果再次出生還是會跟法官妻子結婚嗎？」宋一國沒有猶豫秒答：「會！」

宋一國當年對妻子一見鐘情，為了追求對方，他還主動讓老婆設置定位追蹤，「站在妻子的立場還說，可能會對藝人有偏見，所以我先釋出訊息接近她」，還在拍攝《朱蒙》時，某天凌晨他的定位追蹤器突然響了，只要對方打開就會通知他，「本來不知道原來對方使用了，我就會收到通知，大約30分鐘就提醒我一次，那時候我才知道原來這個女生也喜歡我。」

▲宋一國還想生雙胞胎女兒，但又心疼妻子太辛苦。（圖／翻攝自tvN）



夫妻倆育有三胞胎，但宋一國其實還有個夢想，盼望再生雙胞胎女兒，連名字都取好了，韓文諧音為「我們」、「國家」，只是妻子在生三胞胎時從鬼門關前走一回，岳父當時堅決「不准再讓我女兒生」，他也心疼妻子很辛苦，不敢要再女兒。