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華莎「首爾億元豪宅」初公開！客廳漢江美景、大衣帽間媲美5星級飯店

文／妞新聞

韓國人氣女團MAMAMOO成員「華莎」，以獨特的靈魂嗓音、霸氣又性感的表演魅力加上標誌性健康膚色受封「黑金女王」，暫時結束一波波的「台灣灶腳」行程的她，近日帶著第二張迷你專輯《O》強勢回歸，主打曲〈NA〉中的「提臀舞蹈」再度橫掃ing啦！

開箱MAMAMOO華莎50億豪宅

住戶都開豪車「彷彿車展」

 
 
 
 
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▲華莎豪宅首次公開。（圖／Youtube／스튜디오 수제，下同）

事業有成的華莎，出道以來從來沒公開私下的住家，近日在YouTube頻道「스튜디오 수제」被解鎖啦！影片中主持人張聖圭直接抵達位於華莎首爾的蛋黃區，龍山區漢南洞的住家，據悉這高級住宅樓層，市場賣價高達「50億韓元」，還沒到家門面，光是踏進車庫就被隨隨便便都要幾個億的豪車洗禮，讓他大呼：「是車展的等級了！」

一進門就被精緻質感的內裝、大坪數震驚到，左邊寬廣的開放式廚房、用餐空間，不只擁有中島、大圓桌，還設有「大面窗戶」可以一邊觀看漢江景致、一邊享用餐點，右邊的客廳空間也超寬闊，L型沙發搭配LCD液晶螢幕電視，旁邊就是超大落地窗採光超好，簡簡單單卻低調奢華。

夢幻梳化區＋衣帽間

華莎買房觀大公開

終於到了住家主人本尊位於的臥室，睡夢中的華莎一臉矇被強制叫醒，當被問房間裡為什麼『只有一張King Size大床』？她語出驚人：「看到家具就覺得煩悶，太喜歡空蕩蕩的空間了！」臥室旁還藏著不小的梳化區域，精緻的設計讓主持人驚呼連連：「裝潢好厲害，就像是5星級飯店～」。

 

開箱到這裡可還沒結束，隔壁就是女孩們夢想中的「超大衣帽間」，琳琅滿目的皮帶、配件還有掛到滿滿的時髦服裝單品，不愧是時髦黑金女王！不過當被問到這豪宅是自己的嗎？華莎秒否認表示她是『長期全租（付高額保證金的全稅租金方式）』，雖然周圍的人勸她買房，但她精打細算堅持：「我現在所在的個人空間很重要」，透露就算面對投資房市的利潤也不會動搖。（不炒房棒棒）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, MAMAMOO, 華莎, 豪宅

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