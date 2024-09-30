星野源衰爆偷吃小三女主播「兩人公開同框了」！　合體宣布1大事

記者田暐瑋／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ」日前發文影射星野源出軌知名女主播林田理沙，為了壓消息還砸了10億日圓，事後挖不出證據認輸刪文，道歉並刪除爭議貼文。近日星野源和女主播林田理沙大方合體，以實際行動破除謠言，得到網友一致讚賞。

▲星野源被瞎傳婚變。（圖／翻攝自星野源IG）



星野源與新垣結衣被網紅「滝沢ガレソ」爆料婚變，小三更被指是NHK美女主播林田理沙，引起極大爭議，不只公司出面否認，夫妻倆更大動作發表聲明，打臉爆料傳言，27日星野源則是宣布與林田理沙共同主持的音樂節目將推出第3季，且PO出兩人合照，毫不避諱共同亮相，以此洗刷之前的謠言影響。

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▲星野源被瞎傳婚變，合體緋聞女主角。（圖／翻攝自星野源IG）



事實上，星野源在婚變傳言爆發後，曾在電台節目中再次強調自己的清白，並當場連線老婆新垣結衣，公開證明兩人婚姻穩定，新垣結衣也親口確認兩人關係良好，對於夫妻二人遭受的無端指控表示心痛，被指控的林田理沙主播依照NHK的方針未對外做出任何回應，繼續正常進行其新聞播報工作。

整起事件由於始終拿不出證據，藝人所屬的AMUSE公司法務部表示，「滝沢ガレソ」將會刪除所有有關此事的貼文並公開道歉，未來將嚴防類似情況再次發生，滝沢ガレソ也發布道歉聲明，坦承未找到充分證據，對造成的困擾表示歉意，並刪除爆料貼文。