歌手出身獲讚世界最讚！《刀鋒戰士》克里斯托佛森離世　享壽88歲

記者張筱涵/綜合報導

知名鄉村音樂創作人兼演員克里斯克里斯托佛森(Kris Kristofferson)於9月29日離世,享壽88歲。

▲克里斯克里斯托佛森離世,享壽88歲。(圖/路透社)



綜合外媒報導,克里斯於9月29日在夏威夷毛伊島的家中去世,享壽88歲。根據家族發言人艾比(Ebie McFarland)表示,克里斯多佛森在家人陪伴下平靜辭世,未透露具體死因。

克里斯自1960年代末開始活躍於音樂界,創作了許多經典曲目,包括〈Sunday Mornin’ Comin’ Down〉、〈Help Me Make it Through the Night〉以及〈Me and Bobby McGee〉。儘管他本人也是歌手,但這些作品通常因他人演唱而更廣為人知,如珍妮絲喬普林(Janis Joplin)和雷普萊斯(Ray Price)的經典演繹。

作為演員,克里斯亦在好萊塢星光熠熠,曾與艾倫鮑絲汀(Ellen Burstyn)在馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)執導的《再見艾莉絲》對戲,並在1976年與芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)共同主演了《星夢淚痕》。此外,他還在1998年的漫威電影《刀鋒戰士》中出演。

克里斯於2021年退出演藝圈,僅偶爾在特別場合亮相。他的好友威利納爾遜(Willie Nelson)曾在2009年讚譽他為「世上最好的詞曲創作人」,其作品深植於鄉村音樂歷史。2023年,克里斯曾在納爾遜90歲生日慶典上與羅珊凱許(Rosanne Cash)合唱,為其人生留下了最後的音樂印記。