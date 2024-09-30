ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歌手出身獲讚世界最讚！《刀鋒戰士》克里斯托佛森離世　享壽88歲

記者張筱涵／綜合報導

知名鄉村音樂創作人兼演員克里斯克里斯托佛森（Kris Kristofferson）於9月29日離世，享壽88歲。

▲▼克里斯克里斯托佛森（Kris Kristofferson）。（圖／路透社）

▲克里斯克里斯托佛森離世，享壽88歲。（圖／路透社）

綜合外媒報導，克里斯於9月29日在夏威夷毛伊島的家中去世，享壽88歲。根據家族發言人艾比（Ebie McFarland）表示，克里斯多佛森在家人陪伴下平靜辭世，未透露具體死因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克里斯自1960年代末開始活躍於音樂界，創作了許多經典曲目，包括〈Sunday Mornin’ Comin’ Down〉、〈Help Me Make it Through the Night〉以及〈Me and Bobby McGee〉。儘管他本人也是歌手，但這些作品通常因他人演唱而更廣為人知，如珍妮絲喬普林（Janis Joplin）和雷普萊斯（Ray Price）的經典演繹。

作為演員，克里斯亦在好萊塢星光熠熠，曾與艾倫鮑絲汀（Ellen Burstyn）在馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的《再見艾莉絲》對戲，並在1976年與芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）共同主演了《星夢淚痕》。此外，他還在1998年的漫威電影《刀鋒戰士》中出演。

克里斯於2021年退出演藝圈，僅偶爾在特別場合亮相。他的好友威利納爾遜（Willie Nelson）曾在2009年讚譽他為「世上最好的詞曲創作人」，其作品深植於鄉村音樂歷史。2023年，克里斯曾在納爾遜90歲生日慶典上與羅珊凱許（Rosanne Cash）合唱，為其人生留下了最後的音樂印記。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

推薦閱讀

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

Lisa新歌放閃LVMH三公子？「綠眼法國男孩讓我著迷」疑告白男友

Lisa新歌放閃LVMH三公子？「綠眼法國男孩讓我著迷」疑告白男友

AV女優河北彩伽全說了！「想婚期限倒數」認：結婚就引退　老公條件曝光

AV女優河北彩伽全說了！「想婚期限倒數」認：結婚就引退　老公條件曝光

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

港府宣導「打羽球壓制性慾」！AV女優笑曝經驗：打完更容易性衝動

「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

Lisa新歌放閃LVMH三公子？「綠眼法國男孩讓我著迷」疑告白男友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

克里斯克里斯托佛森

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《女神降臨》翻拍日版電影！女主角是「木村拓哉女兒」2男神選角曝
  2. 歌手出身獲讚世界最讚！《刀鋒戰士》克里斯托佛森離世　享壽88歲
  3. BTS SUGA判決結果出爐！　遭罰韓幣1500萬元
  4. 洗菜挑金鐘戰袍「魔鬼S曲線」全看光！塗白特效沒藏住…香肩露出
  5. 【本周夯星聞】金秀賢離婚！　徐乃麟、楊繡惠錄影「賤字」引恩怨
  6. 事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字
  7. 小孟老師／9月30日星座運勢　巨蟹座異國戀有機會
  8. 梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕
  9. 《咒術迴戰》漫畫正式完結！連載6年半畫句點…發行破億作者發聲
  10. 快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366