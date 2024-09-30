歌手出身獲讚世界最讚！《刀鋒戰士》克里斯托佛森離世　享壽88歲

記者張筱涵／綜合報導

知名鄉村音樂創作人兼演員克里斯克里斯托佛森（Kris Kristofferson）於9月29日離世，享壽88歲。

▲克里斯克里斯托佛森離世，享壽88歲。（圖／路透社）



綜合外媒報導，克里斯於9月29日在夏威夷毛伊島的家中去世，享壽88歲。根據家族發言人艾比（Ebie McFarland）表示，克里斯多佛森在家人陪伴下平靜辭世，未透露具體死因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克里斯自1960年代末開始活躍於音樂界，創作了許多經典曲目，包括〈Sunday Mornin’ Comin’ Down〉、〈Help Me Make it Through the Night〉以及〈Me and Bobby McGee〉。儘管他本人也是歌手，但這些作品通常因他人演唱而更廣為人知，如珍妮絲喬普林（Janis Joplin）和雷普萊斯（Ray Price）的經典演繹。

作為演員，克里斯亦在好萊塢星光熠熠，曾與艾倫鮑絲汀（Ellen Burstyn）在馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的《再見艾莉絲》對戲，並在1976年與芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）共同主演了《星夢淚痕》。此外，他還在1998年的漫威電影《刀鋒戰士》中出演。

克里斯於2021年退出演藝圈，僅偶爾在特別場合亮相。他的好友威利納爾遜（Willie Nelson）曾在2009年讚譽他為「世上最好的詞曲創作人」，其作品深植於鄉村音樂歷史。2023年，克里斯曾在納爾遜90歲生日慶典上與羅珊凱許（Rosanne Cash）合唱，為其人生留下了最後的音樂印記。