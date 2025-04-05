小孟老師／4月5日星座運勢　魔羯跟朋友合好的好日子

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：增強產品競爭
感情：桃花出現曙光
財運：穩定持續賺錢
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：積極培養創新
感情：塑造良好形象
財運：家庭開銷節省
幸運色：奶油色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：強化品牌形象
感情：改善人際關係
財運：創造工藝價值
幸運色：嫩綠色
貴人：射手
小人：天秤
【土象星座】
工作：推進產品升級
感情：有望冰釋前嫌
財運：資金周轉順利
幸運色：暗青色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：資源優化配置
感情：夫妻感情平順
財運：財富穩定成長
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：建立良好形象
感情：意外相遇的愛
財運：靈活運用資金
幸運色：灰藍色
貴人：牡羊
小人：射手
【水象星座】
工作：拓展多元業務
感情：表現積極追求
財運：得到獎助學金
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：提升企業價值
感情：順從對方意見
財運：輕鬆賺取財富
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：推進智慧經營
感情：平順安穩和樂
財運：規劃賣房獲利
幸運色：金菊色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
工作：聚焦產品創新
感情：買禮物給對方
財運：可以主動投資
幸運色：黃綠色
貴人：雙子
小人：處女
工作：完善售後服務
感情：和人誠摯交流
財運：大好光明時刻
幸運色：芥末色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：創新經營策略
感情：與有緣人邂逅
財運：迎向豐盛未來
幸運色：琥珀色
貴人：射手
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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