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「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿年度「辣酷甜趴」於28、29日盛大登場，主場對戰中信兄弟，樂天女孩們全力應援，氣氛熱烈。這次樂天桃猿對戰兄弟象的比賽中，樂天女孩所屬的「香香區」內，籃籃在場中開心地跳舞，兩位象迷也忍不住跟著跳，引發許多樂天粉絲拍照留念，甚至驚訝地問：「這是什麼奇景？」

▲▼女孩開球完大合照 。（圖／樂天桃猿提供）

▲女孩開球完大合照 。（圖／樂天桃猿提供）

睽違兩年，樂天女孩全體29日再次站上投手丘開球，圍成一個巨大的圈，最終由總隊長籃籃、紅隊隊長筠熹、副隊長雅涵，以及白隊隊長菲菲、副隊長若潼負責開球。五人同時投出球，球員低身接球，場面十分逗趣。籃籃「制約」象迷的畫面被拍下轉發，有網友開玩笑發文：「被籃籃制約的爪爪。」籃籃則幽默回應：「哈哈哈，謝謝兩位兄弟象球迷的配合，辛苦了！」

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▲▼女孩開球完大合照 。（圖／樂天桃猿提供）

▲象迷被籃籃制約。（圖／翻攝自IG）

賽後的表演同樣精彩，28日由小紫演唱《紫為你唱》、孟潔演唱《愛一直在閃亮》、熊霓則自備鋼管舞蹈，還有若潼和八青哥合唱《最難過的事》。對於這次表演，孟潔表示，這是她第三年參與表演，心情既期待又緊張。為了讓演出更出色，她特別找老師學習，希望歌唱技術能更進一步，「希望大家能感受到我的不同。」至於為何選擇《愛一直在閃亮》？孟潔笑著說：「謝謝大家一直陪在我身邊，閃耀著我的生活。」29日有「四神湯」Dora、梔梔、Mika、丘薆熱舞，琳妲和芷軒唱跳演出，最後由阿布舞和岱縈唱跳收尾。

▲▼女孩開球完大合照 。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼女孩熱情和球迷互動 。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼女孩開球完大合照 。（圖／樂天桃猿提供）

而這次「辣酷甜趴」活動，女孩們是否為了活動刻意減肥？紅隊隊長筠熹表示，許多球迷不希望女孩們太瘦，常常送食物給她們，還提醒不要因為忙著跳舞忘記吃飯。她笑著說：「大家喜歡女孩肉肉的，吃就對了，不要減肥！」

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關鍵字

籃籃, 樂天女孩, 辣酷甜趴, 兄弟象

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