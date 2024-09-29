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西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

台北西門町28日發生一起攤販起火事件，某「炸蛋蔥油餅」攤位在漢中街上營業時，攤位上旁突然冒出火花，攤商老闆迅速嘗試用抹布滅火，但似乎因忘記先關閉瓦斯，火勢因此持續燃燒。最終，趕到現場的員警手持滅火器撲滅了火勢，不過整個過程中，一名在旁邊的唱著饒舌的街頭藝人不但沒有上前協助，甚至還當場即興用饒舌歌詞調侃起火意外。

▲西門町鬧區的攤販起火，影片引起公憤。（圖／翻攝自Threads）

▲西門町鬧區的攤販起火，影片引起公憤。（圖／翻攝自Threads）

有目擊者將影片上傳到社群，影片中可以看到攤商在慌亂中不斷試圖控制火勢，沒意識到應該先關掉瓦斯，導致火苗一直不斷冒出。一旁明明聚集了不少民眾，還有正在表演的街頭藝人，卻沒有人主動幫忙。尤其是該街頭藝人，還唱Rap調侃起火，相關影片被轉傳到Threads等其他平台上，引起網友群情激憤。

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所幸隨後警方趕赴現場處理，持滅火器成功將火熄滅，防止情況惡化，也無人受傷。但這起事件曝光後，不僅攤販起火的情況受到關注，旁觀民眾和街頭藝人的冷漠行為也成為網友批評的焦點。隨後該名在一旁「幸災樂禍」的街頭藝人也被網友起底名為「哈士奇」，紛紛湧入他的社群帳號批評，他為此也火速發文認錯道歉。

▲西門町鬧區的攤販起火，影片引起公憤。（圖／翻攝自Threads）

▲哈士奇致歉。（圖／翻攝自哈士奇Threads）

哈士奇在Instagram以及Threads發文解釋情形，聲稱「昨日演出到一半，被警察追趕開單的攤販，突然到我演出場地附近，因為攤販匆忙的移動，油鍋濺起導致起了些火，引起了關注」，他當下仍繼續演出，他聲稱：「我選擇了把事件融入歌詞，讓群眾注意，以及提醒油鍋冒火，因為密度關係不宜用水，並把後續情況繼續演唱著。」但他也反省「我的確有更好的選擇」，例如幫忙疏散。

道歉文中還提到，事發後網友的批評他都已接收到，回應表示「無論是我的表演風格或是人格特質，我都有認真反省，希望自己可以成為更好的人。讓對我有期望的人感到失望，真的很抱歉，對不起。」不過道歉文曝光以後，多數網友仍不願買單，批評他道歉文寫得跟歌詞一樣爛，根本是提油救火。

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