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角田裕毅F1賽車秀繞場司機是她！　Lulu曝私下互動：他說感覺很危險

記者蔡宜芳／綜合報導

日本人氣F1賽車手角田裕毅28日來台首秀，參加台中封街舉辦的「Red Bull Showrun Taichung」，吸引大票粉絲朝聖。而女星Lulu（黃路梓茵）在活動上肩負重任，負責開車載角田裕毅繞場，她也於社群分享心得，直說「真的手心冒汗」。

外送用▲▼Lulu載角田裕毅繞場手冒汗　曝私下互動：他說感覺很危險。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu日前在賽車秀上載角田裕毅繞場。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

Lulu透露，當她告訴角田裕毅說自己將會載他去賽車秀時，對方開玩笑地回應說：「Wow~ it seems dangerous!（感覺會很危險）」儘管Lulu感到緊張，但她還是成功完成了任務。

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▲▼Lulu載角田裕毅繞場手冒汗　曝私下互動：他說感覺很危險。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu分享和角田裕毅的互動。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

Lulu也對角田裕毅的專業態度表示讚賞，「他真的是一位非常敬業而且專業的賽車手。今天一整天在他身邊工作看到他平時待人的和善、上賽車時的專注、開車時的魅力…完完全全被大圈粉。」她也感謝主辦用心舉辦活動，讓更多人能參與和欣賞F1賽事。

對於此次難得的體驗，Lulu表示很榮幸也很珍惜，她也在限時動態分享戴資穎等人拍下自己開車的畫面，只見她緊張到表情扭曲，讓戴資穎笑說：「準備載Yuki的Lulu看起來比要打羽球還緊張！」

▲▼Lulu載角田裕毅繞場手冒汗　曝私下互動：他說感覺很危險。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu坦言自己當下緊張到手冒汗。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu載角田裕毅繞場手冒汗　曝私下互動：他說感覺很危險。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

【Lulu全文】

各位，我今天開啟司機的副業
第一個乘坐的客人真的讓我手心冒汗
他就是來自F1現役RBF1車手-角田裕毅先生Yuki Tsunoda
謝謝紅牛給我這麼不可思議的工作
也謝謝角田先生願意給我載
早上拍攝時我跟他說 “Later I ‘ll take you to the hero run ,and I’ll be the driver ~”
他搞笑回我”Wow~ it seems dangerous!”
雖然我很緊張
但好險順順利利完成任務

謝謝台灣所有車迷朋給Yuki最熱情的回應
我有感覺到他今日份的開心；）
他真的是一位非常敬業而且專業的賽車手
今天一整天在他身邊工作看到他平時待人的和善、上賽車時的專注、開車時的魅力⋯
完完全全被大圈粉
非常謝謝 @redbulltaiwan 這麼用心的舉辦這個活動
讓F1可以是更多更多人一起來參與及欣賞的賽事
也讓我有機會能體驗這一切
我感到非常榮幸也非常珍惜
今天一整天的紀錄之後都會在Red Bull的官方露出
請大家可以期待一下
真的是平常看比賽沒有的視角
超級超級超級酷！！！！

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Lulu, 黃路梓茵, F1, 角田裕毅

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