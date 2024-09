角田裕毅F1賽車秀繞場司機是她！　Lulu曝私下互動：他說感覺很危險

記者蔡宜芳/綜合報導

日本人氣F1賽車手角田裕毅28日來台首秀,參加台中封街舉辦的「Red Bull Showrun Taichung」,吸引大票粉絲朝聖。而女星Lulu(黃路梓茵)在活動上肩負重任,負責開車載角田裕毅繞場,她也於社群分享心得,直說「真的手心冒汗」。

▲Lulu日前在賽車秀上載角田裕毅繞場。(圖/翻攝自Instagram/sunnygirl800424)

Lulu透露,當她告訴角田裕毅說自己將會載他去賽車秀時,對方開玩笑地回應說:「Wow~ it seems dangerous!(感覺會很危險)」儘管Lulu感到緊張,但她還是成功完成了任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Lulu分享和角田裕毅的互動。(圖/翻攝自Instagram/sunnygirl800424)

Lulu也對角田裕毅的專業態度表示讚賞,「他真的是一位非常敬業而且專業的賽車手。今天一整天在他身邊工作看到他平時待人的和善、上賽車時的專注、開車時的魅力…完完全全被大圈粉。」她也感謝主辦用心舉辦活動,讓更多人能參與和欣賞F1賽事。

對於此次難得的體驗,Lulu表示很榮幸也很珍惜,她也在限時動態分享戴資穎等人拍下自己開車的畫面,只見她緊張到表情扭曲,讓戴資穎笑說:「準備載Yuki的Lulu看起來比要打羽球還緊張!」

▲▼Lulu坦言自己當下緊張到手冒汗。(圖/翻攝自Instagram/sunnygirl800424)

【Lulu全文】

各位,我今天開啟司機的副業

第一個乘坐的客人真的讓我手心冒汗

他就是來自F1現役RBF1車手-角田裕毅先生Yuki Tsunoda

謝謝紅牛給我這麼不可思議的工作

也謝謝角田先生願意給我載

早上拍攝時我跟他說 “Later I ‘ll take you to the hero run ,and I’ll be the driver ~”

他搞笑回我”Wow~ it seems dangerous!”

雖然我很緊張

但好險順順利利完成任務

謝謝台灣所有車迷朋給Yuki最熱情的回應

我有感覺到他今日份的開心;)

他真的是一位非常敬業而且專業的賽車手

今天一整天在他身邊工作看到他平時待人的和善、上賽車時的專注、開車時的魅力⋯

完完全全被大圈粉

非常謝謝 @redbulltaiwan 這麼用心的舉辦這個活動

讓F1可以是更多更多人一起來參與及欣賞的賽事

也讓我有機會能體驗這一切

我感到非常榮幸也非常珍惜

今天一整天的紀錄之後都會在Red Bull的官方露出

請大家可以期待一下

真的是平常看比賽沒有的視角

超級超級超級酷!!!!