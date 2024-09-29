胖艾美訂婚女友1年「義大利浪漫婚禮」！　生活全為女兒改變

記者張筱涵／綜合報導

「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）近日傳來喜訊，她和雷夢娜阿格魯瑪（Ramona Agruma）於9月28日在義大利撒丁島舉行浪漫婚禮。

▲瑞貝爾威爾森和雷夢娜阿格魯瑪感情穩定甜蜜，2023年訂婚。（圖／翻攝自Instagram）



據《PEOPLE》報導，瑞貝爾威爾森2022年認愛雷夢娜阿格魯瑪，隔年便選在情人節訂婚，她們今年選擇在義大利舉行浪漫婚禮外，在個人生活上也有著重要的改變，她們通過代孕迎來女兒羅伊斯莉蓮（Royce Lillian），雷夢娜阿格魯瑪在育兒方面給予了她極大的支持。兩人表示，女兒的到來徹底改變了生活，讓她們更加珍惜家庭時光。

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事實上，瑞貝爾威爾森和雷夢娜阿格魯瑪的戀情在2022年6月首次公開，當時威爾森在Instagram上分享了一張兩人的親密合照，並附上「我以為我在尋找迪士尼王子，但也許我真正需要的是一位迪士尼公主」的可愛文字。公開戀情後不久，兩人在義大利波爾圖切爾沃海邊度過了首次公開旅行，當時也在社群平台上曬出牽手照，讓外界對他們的甜蜜感情充滿關注。

瑞貝爾威爾森和雷夢娜阿格魯瑪在2023年情人節訂婚，瑞貝爾威爾森選擇了加州迪士尼樂園的睡美人城堡作為求婚場地，營造了一個童話般的浪漫場景。當時，瑞貝爾威爾森單膝跪地，手持蒂芙尼戒指盒，向雷夢娜阿格魯瑪求婚，兩人身穿配套的粉白條紋毛衣，場面溫馨甜蜜。隨後，威爾森在Instagram上宣布了這個好消息：「我們都說了YES！感謝提供的驚艷戒指，還有迪士尼團隊策劃的這場神奇驚喜！」

▲瑞貝爾威爾森和雷夢娜阿格魯瑪時常分享和女兒的生活點滴。（圖／翻攝自Instagram）