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蔡旻佑馬來西亞開唱「險遭扒光衣服」　張棟樑驚喜現身合唱

記者吳睿慈／台北報導

創作歌手蔡旻佑出道邁入第18個年頭，近來在《披荊斬棘的哥哥4》節目中表現亮眼，28日前往馬來西亞Zepp舉辦演唱會，現場吸引滿場粉絲前來朝聖，蔡爸爸與妹妹也特別飛來觀看支持，就連好友「情歌王子」張棟樑也特地現身，掀起演出最高潮。

▲▼蔡旻佑在馬來西亞開唱，場上氣氛歡愉。（圖／何樂音樂提供）

▲蔡旻佑在馬來西亞開唱，場上氣氛歡愉。（圖／何樂音樂提供）

蔡旻佑抵達馬來西亞演出，精心選唱「大馬好友歌單」，首先詮釋戴佩妮〈你要的愛〉讓台下超有共鳴，接著第二首歌時，張棟樑以特別嘉賓無預警現身，2位好友首度在音樂上合作，對唱了經典歌〈當你孤單你會想起誰〉掀起最高潮。
兩人如今是《披荊斬棘的哥哥》學長學弟關係，張棟樑給予祝福：「你一定可以的，讓我們一起集氣！祝福旻佑可以順利成團！」當蔡旻佑表示要下台換衣服時，張棟樑搞笑要他在台上直接換衣就好，更當場作勢解開了對方領帶，逗趣互動讓台下笑聲不斷。

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▲張棟樑驚喜現身合唱，開玩笑表示要蔡旻佑在台上上演換衣秀。（圖／何樂音樂提供）

▼▲張棟樑驚喜現身合唱，開玩笑表示要蔡旻佑在台上上演換衣秀。（圖／何樂音樂提供）

▲▼蔡旻佑馬來西亞開唱「險遭扒光衣服」　張棟樑驚喜現身合唱。（圖／何樂音樂提供）

蔡旻佑盡情展現音樂才華，鋼琴自彈自唱〈我想我可以〉、〈2人〉、唱到〈誰知道〉他則拉起小提琴深情伴奏，真摯演唱〈獨佔〉、〈寂寞好了〉、〈你看不到的天空〉、〈我想要說〉讓全場聽得如癡如醉。

相隔好幾年再與大馬粉絲見面，蔡旻佑與粉絲話家常近況：「有另一半了嗎？」、「有孩子了嗎？」台下竟有人甜喊：「快點娶我！」當眾告白讓他是哭笑不得。

▲▼蔡旻佑馬來西亞開唱「險遭扒光衣服」　張棟樑驚喜現身合唱。（圖／何樂音樂提供）

▲蔡旻佑與粉絲互動連連。（圖／何樂音樂提供）

安可橋段，蔡旻佑在粉絲呼喚中再度出場，熟悉前奏一響起變引來鼓譟，是大家期待已久的招牌歌〈我可以〉，全場大聲唱和宛如大型KTV，視訊呈現了這18年與粉絲共同走過的各式活動照，回憶彷彿時光縮影般歷歷在目讓氣氛超感動，他再度感謝粉絲這一路陪伴著：「我會繼續給你們力量，如果需要我的話，我會把這個感覺一直收藏在心裡，希望你們繼續聽我唱歌，我們都不要害怕，繼續往前走。」最後選唱〈好不好〉相約下次見，大馬專場完美落幕，他開心直呼：「要去好好按摩放鬆一下！」

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