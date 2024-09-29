王晶自爆《倚天屠龍記》沒續集是因為「他」　揭李連杰私下真面目

▲王晶爆料李連杰版《倚天屠龍記》沒續集原因。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

香港著名導演王晶近日在YouTube頻道《王晶笑看江湖》中分享與「功夫皇帝」李連杰的合作經歷，當中王晶就對李連杰的為人讚譽有加，甚至終於解答了當年《倚天屠龍記》為何沒有續集，竟然是因為周星馳的關係。

根據媒體報導指出，王晶表示自己過去曾與李連杰在一年內密集合作拍攝了三部電影，這段經歷不僅促成了二人的友誼，也讓王晶深入了解了李連杰的為人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王晶提到1993年上映的《倚天屠龍記之魔教教主》。這部集結眾多巨星的作品原本被寄予厚望，但卻因多種因素而票房不佳。晶解釋「《倚天屠龍記》已經是李連杰當年第七部上映電影，觀眾已經悶了，而且當年有很多古裝片，所以在香港的票房不是很好。」此外，電影在聖誕檔期上映時，還遇到了另一部喜劇作品的強勁競爭。

除此之外，王晶也提到，原本是真有計劃為《倚天屠龍記》拍攝續集，但最終因為周星馳的新作《九品芝麻官》而擱置。王晶表示「當時忽然間有部《包青天》電視劇在香港和台灣非常轟動，永盛電影公司就想拍一部搞笑的包青天，促成了周星馳主演的《九品芝麻官》。因為《九品芝麻官》所以就沒有了《倚天屠龍記》續集。」

而提到李連杰的私下為人，王晶可說是毫不吝讚美之詞。王晶表示，李連杰態度非常好、非常誠懇，值得欣賞。王晶也提到，其實李連杰與周星馳有一個出人意料的相似之處，他引用導演元奎的話說「李連杰是一個把朋友跟利益分得好清楚的人，你不用想佔他一點便宜，但他也不會佔你一點便宜。」

延伸閱讀

▸ 小叔帶女友回家 婆婆狂嫌「愛打扮不做家事」…她揭男方條件偷笑

▸ 年入百萬和女友「AA交往7年」 他嫌對方窮想分手…網一面倒贊同

▸ 同事聚餐發票中4萬！男子嗨發IG 隔天被要求做1事他傻眼