小孟老師／10月3日星座運勢　今日限定！處女座「精神交流」伴侶

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：站得高看得遠

感情：尋找浪漫愛情

財運：獲得風險回報

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：天秤

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雙子座

工作：減少心中不悅

感情：成功突破困難

財運：貴人出現得救

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：獅子

天秤座

工作：表現佳人緣好

感情：守護真摯羈絆

財運：跟著風向前進

幸運色：紫色

貴人：雙魚

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：持續專業發展

感情：雙方精神交流

財運：聚精會神工作

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：巨蟹

金牛座



工作：獲得更多機會

感情：創意引人注意

財運：優惠折扣便宜

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：天蠍

處女座

工作：運用藝術創意

感情：適合精神交流

財運：投資自我判斷

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：獲得貴人相力

感情：魅力值大提升

財運：買彩券得小獎

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：牡羊

天蠍座

工作：確保工作活力

感情：多點噓寒問暖

財運：買到折扣商品

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：魔羯

雙魚座

工作：確保優先任務

感情：精神交流增加

財運：擁有理財頭腦

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：做事信心十足

感情：懷念美好歡笑

財運：等待投資時機

幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：處女

獅子座

工作：溝通表現順暢

感情：點燃熱情火燄

財運：進修獲利成長

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：雙子

射手座

工作：做事輕鬆愉快

感情：享受喜悅甜蜜

財運：運氣穀底攀升

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。