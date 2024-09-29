翁家明出道40年認了：不會退休　「最愛演真人真事」原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》即將在10月3日上檔，是一齣醫療輕喜劇，講述嘉義大埔鄉從無醫鄉到醫療站有醫師進駐的真實故事。翁家明飾演西醫師「林繁幸」，跟游小白、廖曉彤一起到臺中出席一場音樂會宣傳新戲。

▲翁家明、游小白、廖曉彤到台中宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

翁家明在劇中因為退休後選擇上山繼續行醫，現實生活中他說在演藝圈「沒有打算退休，在娛樂圈這是一個我自己喜歡的工作」，有很多外在的技能基本上都是在拍戲中學到的。過去翁家明拍攝過很多武打戲，騎馬、射箭都是拍古裝戲學會的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲翁家明、游小白、廖曉彤到台中宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

除了外在的之外，翁家明心靈上的收獲也是在扮演角色時學到的，坦言「傳記文學就可以從人物身上學到很多，所以我都比較喜歡偏向拍真人真事」。翁家明說他扮演咸豐皇帝，就看到了清朝整段歷史的興盛與敗壞，也拍過楊家將、廖添丁了解了人物基本精神，還拍過臺大醫院第一任的院長杜聰明，就算已經過了快二十年，翁家明對臺大醫院的歷史還能倒背如流，瞭若指掌。

▲翁家明、游小白、廖曉彤到台中宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

游小白在劇中飾演村幹事「王大榮」，跟翁家明有很多的對手戲，被問到跟大前輩一起拍戲會不會害怕，游小白說「因為我從小就是看家明哥的戲長大的」，還能立刻說出看過《大姐當家》，廖曉彤也立刻說出《望夫崖》，距今已經是33年前的作品了。

▲翁家明、游小白、廖曉彤到台中宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

游小白坦言這次跟翁家明一起拍戲，剛開始會緊張，有一場翁家明要幫狗接生的戲碼，游小白說他抱著小狗「然後家明哥覺得不夠可愛，他就親力親為示範一次給我看」，不吝嗇指導我們這些晚輩。

▲翁家明、游小白、廖曉彤到台中宣傳《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

廖曉彤飾演「姚品妃」，她說拍戲時跟翁家明最常相遇的地方，就是從高鐵站進到深山的路上，翁家明都會跟大家分享非常多他個人的戲劇經驗。廖曉彤說「從很早期到現在的轉變，可以從他身上聽到臺灣戲劇圈不同的淵源」，尤其廖曉彤的父母都是聾人，兩人在路上也會針對視障、聽障等弱勢族群的關懷做交流。