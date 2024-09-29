記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，享有一定知名度，但也有因此覺得尷尬的時候，那就是被婦產科男醫生認出來的瞬間。

▲琳妲走進診間發現醫生應該認出她後，便心想「完蛋了」。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



[廣告]請繼續往下閱讀...

琳妲最近在《同學來了》透露，之前因作息不正常，導致一個月來兩次生理期，「就大量出血」，於是趕快去看婦產科。她坦言當護士大喊「林羿禎」時就已經有點尷尬了，未料一進診間，發現醫生拿著她的健保卡、看了她一眼，當下頓感不妙，「完蛋了，他好像有點認出來。」

▲琳妲在診間外聽到護士喊自己的名字就已經有點尷尬。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



雖然尷尬不已，但琳妲仍要硬著頭皮讓男醫生內診。結束後本來心想沒事了，沒想到，該醫生悄悄請護士轉達是否能合照，她瞬間尷尬到極點，「如果今天是在其他地方，我覺得ok，可以合照，但可能因為他是男生，又有點滿私密的。」

▲▼琳妲得知醫生想合照後更尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

儘管如此，琳妲還是答應合照了。幽默的是，被問到合照的時候「要比讚嗎」，她苦笑透露當下就是比YA。

▲琳妲苦笑比YA。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）