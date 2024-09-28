69歲白冰冰遭襲胸　陽帆忍5年說出內幕　

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》，邀請到大牌秀「Local King」吳宗憲開場演唱《有夢你會紅》，讓全場氣氛超歡樂。一到節目萬哏齊發的他，讓白冰冰與陽帆都快招架不住，當曾瑋中提到演唱《真心換絕情》，吳宗憲馬上接這是「新聞流行用語」，因為當年培養某位新人，功成名就後婚禮居然沒有邀請他，脫稿砲轟讓全場嘩然。

▲吳宗憲(中)駕臨跟白冰冰與陽帆交手。（圖／民視提供）

眾歌手當日演唱都是吳宗憲所演唱過的歌曲，尤其是他當年金曲獎在小巨蛋一個人帶來數十首的演唱組曲，至今都是傳奇無能人超越，吳宗憲獨家在節目抖出內幕，當時從北京搭機趕回來，延遲四個小時的班機讓他錯過彩排時間，上場演唱只能靠音感找下歌點，完全沒彩排的他，獨立完成這多首歌曲組合又複雜的組曲，讓大家都超佩服。

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▲白冰冰被大黃蜂襲胸。（圖／民視提供）

節目中新生代主持人郭忠祐「撿到槍」介紹要演唱《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》的陳思瑋是「被控制的靈魂唱將」，超直白說出在彩排時陳思瑋一直被冰冰姐控制，讓全場驚訝不已，陽帆更說：「你說出我五年都不敢說的話」，讓全場爆笑。

▲陽帆(右)說出實話。（圖／民視提供）

吳宗憲評分要選歌手，在誇張派唱法的藍如潔帶來《空笑夢》時，在還沒演唱完直接衝出來，還形容聽完藍如潔的歌會得「斯德哥爾摩症候群」，有一種被虐待的感覺，超無厘頭形容讓全場爆笑連連，最後選擇藍如潔是當日最棒MVP，大讚66歲的她真的不簡單，細心又貼心評語讓藍如潔眼眶泛淚。

蔡亞露動感的《練舞功》舞群身上貼螢光棒，大陣仗還帶來230公分高大黃蜂超巨大機器人一起共舞，吳宗憲更是說：「這節目是怎麼了，平常的節目都當作過年特別節目來錄影」，大讚超用心又令人感動的規格。

白冰冰更是親自介紹230公分高的大黃蜂機器人，號稱150的白冰冰最萌身高差站在機器人前被環抱，沒想到機器人的手直接環抱白冰冰的胸，尷尬又爆笑的一幕讓全場笑瘋。最後吳宗憲突然嚴肅話鋒一轉，提點蔡亞露演出只有一個「缺點」居然是「安全褲」太大件，擺錯重點讓全場哭笑不得。