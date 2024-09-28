告五人再創演唱會新紀錄　宣布「11月首唱東京」！

記者蔡琛儀／台北報導

告五人今年奪下首座金曲獎後，人氣翻倍邀約如潮，剛完成45場萬人大規模巡演的他們也驚喜宣布將於11月22日首度前進東京，舉辦專場演出！

▲告五人首度前往東京開唱。（圖／相信音樂提供）

告五人2019年曾前往東京拍攝〈帶我去找夜生活〉MV，去年更與日本全方位男神藤岡靛共同創作、推出首支日文單曲〈晴天〉，並與日本塗鴉鬼才藝術家Lady Aiko合作演唱會主視覺。時隔5年，他們將首次在東京開唱，告五人分享：「東京的夜晚，記憶像電影般地出現，把我們帶回那天。很期待今年冬天，不用透過螢幕，可以跟東京的歌迷近距離面對面！」

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此外，他們最近也推出新單曲〈就說你想說的〉，是告五人第一次為電影《為我辦一場西式的喪禮》量身打造主題曲，雲安分享這首歌在創作時他琢磨很久，也是他第一首在半夜創作的歌曲，因與導演聊到這是一首貫穿全片，需要用「手語」詮釋歌詞，表達情感的重要環節，他說：「我們希望不管你是用身體的語言、還是用自己說的，都可以說出你心中最想說的話，所以才會在歌詞寫『就說你想說的，就愛你想愛的』去貫穿整個結構。」

▲告五人推出首次為電影打造的主題曲〈就說你想說的〉。（圖／相信音樂提供）

告五人接下來將於10月20日倫敦、10月23日巴塞隆納、10月26日巴黎、11月22日東京以及12月21日香港等城市演出，其中東京站已經開放第一階段預售登記，至10月2日截止，而他們也持續表演與巡迴計畫，規劃已經滿到2026年，足見人氣之旺。