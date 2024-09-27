麋先生開唱「三團合體」太震撼　明年高雄返鄉網敲碗再現

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生首場台北小巨蛋演唱會於上週末圓滿落幕，隨即宣布將於明年3月1日在高雄巨蛋返鄉開唱，門票將於10月20日中午12點開賣，有歌迷開始期待高雄巨蛋的嘉賓，並許願上週麋先生、宇宙人、告五人三團合體的精彩演出能夠再現，對此麋先生神秘笑說：「來了就知道。」

▲▼麋先生上週演唱會與宇宙人、告五人三團合體畫面感動樂迷。（圖／相信音樂提供）

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尚歐演唱會上，三團聯手演出麋先生的經典曲目〈麋途〉和〈Hello〉，團員表示，當初選擇這兩首歌曲是因為它們對麋先生來說有相當深刻的意義，同樣傳達出彼此惺惺相惜、同甘共苦的情感，也象徵著同為樂團的他們和團員並肩作戰、一起追逐夢想的路途。

麋先生回憶起與兩團結緣的故事，當年與宇宙人的初次相識，是在10多年前的一次商演後台，兩團因為一起玩桌遊而結下了友誼，這段奇妙的緣分就此展開；告五人雲安則是麋先生多位團員的學弟，因此雲安每次見到麋先生，都會喊：「學長！」讓兩團間的關係從一開始就格外親近。

這次演唱會結束後，三團紛紛在社群上分享合作的花絮和心情，原來不僅麋先生5位團員在台上幾度強忍淚水，告五人哲謙也透露自己在演出時有「偷偷滴淚」，三團深厚的情誼在台上、台下都展露無遺，感動氛圍也深深感染全場觀眾。