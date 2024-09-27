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李芷婷住家門口遭潑不明液體「竟是鄰居的尿」！　嚇壞急搬家

記者蔡琛儀／台北報導

李芷婷推出新單曲〈該走就走〉，日前她在IG分享，這首歌源自年初在租屋處發現家門口被潑灑不明液體，事後才知道是被鄰居潑尿，臭味四溢讓她相當驚恐，後來她終於決定要搬走，並寫下〈該走就走〉紀念舊家，也提醒自己要鼓起勇氣，親手斬斷造成生活負面影響的有毒關係。

▲▼李芷婷〈該走就走〉。（圖／華納提供）

▲李芷婷推出新單曲〈該走就走〉。（圖／華納提供）

〈該走就走〉也寫下勇敢轉身離開與出走，遠離那些曾經消耗自己內心的一切，李芷婷分享：「曾經是會因為感情、工作不斷內耗的人，卻不知道為什麼捨不得走出來，隨著時間跟自己的調適，現在希望用我的方式陪著有一樣困擾的大家一起充滿勇氣的往前走。」

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而MV為了呈現畫面上的遼闊感，選在一片草原拍攝，畫面中李芷婷在一片瞭望無際的草原中間，拿著麥克風用力的唱著歌，並以李芷婷最熱愛的「唱歌」作為核心，身後在樹林間纏繞著的「音源線」，象徵有毒關係的糾纏與束縛，形成象徵混亂與迷失的情感困境，李芷婷試圖在這片象徵性樹林中解開糾纏的音源線，努力掙脫有害的束縛，最終順著音源線走向自由的出口。

▲▼李芷婷〈該走就走〉。（圖／華納提供）

▲李芷婷盼自己也能像洋甘菊的花語一樣。（圖／華納提供）

麥克風架上所纏繞的的洋甘菊，李芷婷開心的表示：「這是代表我自己的花！有一天心血來潮查了一下代表我的生日是什麼花，結果是洋甘菊，花語有著堅毅、勇敢的意思，很希望自己能成為這樣的人，覺得被鼓勵到了。」她緊接著也笑說：「洋甘菊也有容易成功招財的意思，希望它可以為我帶來金錢上的幸運！」透露2024年結束前還會有新單曲推出。

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