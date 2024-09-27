網嗆「越南女人都來台撈錢」！海倫清桃離家21年…嘆：讓人喘不過氣

記者潘慧中／綜合報導

越南籍女星海倫清桃來台發展多年，擁有亮麗外貌、火辣身材，常透過Instagram與粉絲互動。沒想到，最近又聽聞有人說「越南女人來台都在撈錢」，讓她不禁感嘆，「離鄉背井生活真的很困難。」

▲聽到有人說「越南女人來台都在撈錢」的海倫清桃相當無奈。（圖／翻攝自Instagram／helen_thanh_dao）



海倫清桃26日在社群網站表示，已經在台灣生活了21年，每天都要努力工作才能賺到錢，因此，她十分不解外界的傳聞，「若那麼好撈為何他不自己去撈？撈越多越好就不用去羨慕嫉妒恨其他人是不是？」

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▲海倫清桃已經來台生活21年了。（圖／翻攝自Instagram／helen_thanh_dao）



海倫清桃感嘆，離開家鄉工作確實不容易，「遇到沒有同理心的人更是雪上加霜、有時候讓人喘不過氣」，只希望未來不會再出現任何偏見或是歧視。

▲▼海倫清桃希望社會日後不再有偏見。（圖／翻攝自Instagram／helen_thanh_dao）



但海倫清桃也強調台灣是個溫暖又有愛的地方，她一路以來獲得很多幫助，也因此總是懷著感恩的心看待每份工作，「新住民加油，要開開心心的繼續奮鬥、願每個努力的人都能擁有幸福生活。」

海倫清桃IG全文：

哎呀、又有人說越南女人來台都在撈錢

桃子來自越南、我在這塊土地生活了二十一年，我每天都在努力工作才能賺到錢、我不知道為何一直有人說越南女人都在台撈錢？若那麼好撈為何他不自己去撈？撈越多越好就不用去羨慕嫉妒恨其他人是不是

離鄉背井生活真的很困難、遇到沒有同理心的人更是雪上加霜、有時候讓人喘不過氣，我真心希望有一天不要再有偏見和歧視。台灣是個溫暖且滿滿愛的地方，我運氣很好一路上有很多人幫助、陪伴和關心、我懷著感恩之心做每一個工作、看待每一件事，我堅信會和懂得感恩的人才能遇見美好的事和擁有最多的恩典☺️☺️☺️

新住民加油，要開開心心的繼續奮鬥、願每個努力的人都能擁有幸福生活