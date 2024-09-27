同性伴侶過世卻無法分到遺產！　BL男神羅杰夫發聲

記者蕭采薇／綜合報導

電影《荊棘天堂》（The Paradise of Thorns）描述男主角羅杰夫與同性伴侶齊心努力經營他們的榴槤園，並共築愛巢，兩人互許終身後，不料，伴侶死於一場意外，在同婚還尚未合法的當時，他和死去的伴侶，法律上僅僅是「朋友」關係。

▲泰國同婚法前日通過，呼應羅杰夫新片《荊棘天堂》。（圖／CATCHPLAY提供）

伴侶的媽媽順理成章繼承了榴槤園與他們的愛巢，將畢生心血奉獻給這塊土地的他，該怎麼奪回這一切？隨著前日婚姻平權法案，男主角羅杰夫坦言：「我希望透過《荊棘天堂》這部電影能讓人們更重視婚姻平權的議題，也希望大家也能更重視性別平等議題，不再發生電影中我所經歷的悲劇。」

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改編自真實故事，由曾演過知名BL泰劇《黑幫少爺愛上我》的男神羅杰夫（Jeff Satur）主演的最新電影《荊棘天堂》，敘述一場關於爭產、慾望及權力的鬥爭。而日前泰國通過婚姻平權法案，將於明年1月正式生效，除了男主角羅杰夫之外，以《以你的心詮釋我的愛》走紅的泰劇導演納盧拜庫諾也表示：「我很開心大家能透過這部電影了解平權的重要。」

▲男主角羅杰夫為奪回失去的家園，穿著女裝。（圖／CATCHPLAY提供）



《荊棘天堂》預告中，亦曝光了男主角羅杰夫為奪回失去的家園，穿著女裝的畫面，羅杰夫形容：「在這場戲中，為了進一步收服伴侶媽媽的信任，特別打扮女裝為死去的伴侶完成代替媽媽出家的修行儀式，希望媽媽可以把自己當成另一個兒子，如此就能奪回他的財產。」

▲《荊棘天堂》改編自真實故事，敘述同性伴侶過世卻無法分到遺產。（圖／CATCHPLAY提供）

貫穿《荊棘天堂》全片的不平等遭遇，是促使羅杰夫決定接演這個角色的主因，他希望電影讓更多人重視平權議題，然而他也坦言，當自己進入這個角色之後，經歷角色的一切遭遇，使他更深刻地感受了不平等帶來的痛苦，他感性地說：「同理心才是消滅人與人之間歧見的關鍵！」《荊棘天堂》將於11月8上映。