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快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

記者陳芊秀／綜合報導

日本女歌手「欠酸少女」Sayuri（さユり）於9月20日逝世，得年28歲，丈夫透過所屬官方X於27日證實消息。她2015年因演唱動畫《亂步奇譚 Game of Laplace》片尾曲出道走紅，今年7月時被診斷出「功能性嗓音障礙」，為此宣布暫停活動治療中，沒想到如今竟是天人永隔。

▲▼「欠酸少女」Sayuri突然逝世得年28歲。（圖／翻攝自X）

▲「欠酸少女」Sayuri逝世得年28歲。（圖／翻攝自X）

丈夫Amaarashi是樂團Misekai的成員，強忍悲痛向大眾發表妻子Sayuri離世的消息。根據逝者家屬的意願，喪禮僅限家族及相關人士參加，「對於大家生前給予Sayuri的厚愛，我們深表感謝，並與各位一同祈禱她的安息」。

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同時丈夫表示婉拒媒體對相關人員進行採訪，並且也婉拒任何弔電和慰問，敬請外界給予最大的諒解。Amaarashi也在自己的X發文痛悼妻子，「她一直到生命的最後一刻，持續與病魔抗爭，心中始終惦記著音樂。雖然能夠傳達的信息不多，但這是不容置疑的事實。希望大家能夠繼續接受Sayuri所留下的愛，如果能夠感受到她的愛，也希望你們能夠攜帶著這份愛，一起好好生活下去。」

▲▼「欠酸少女」Sayuri突然逝世得年28歲。（圖／翻攝自X）

▲Sayuri丈夫發聲明。（圖／翻攝自X）

Sayuri除了為動畫《亂步奇譚 Game of Laplace》演唱片尾曲〈三日月〉，2016年2月為動畫《只有我不存在的街道》演唱片尾曲〈それは小さな光のような〉，2017年5月發表首張專輯，成為廣受10至20多歲男女歡迎的新一代創作歌手。她5月曾飛到中國大陸登台演唱，然而今年7月，她因被診斷出「功能性嗓音障礙」，宣布暫停歌唱活動，不料2個月後傳出噩耗，大批歌迷為此震驚不捨。

▲▼Sayuri於5月曾到中國大陸登台演唱。（圖／翻攝自X）

▲Sayuri於5月曾到中國大陸登台演唱。（圖／翻攝自X）

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