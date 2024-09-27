港劇女神秘婚！　老公「曾任台灣電視台製作人」…日本婚禮照外洩

記者陳芊秀／綜合報導

34歲「港劇女神」蔣家旻結婚了！她過去常演港劇女主角的少女時期，後來開始擔任要角，曾在2022年憑《美麗戰場》演反派惡女獲得TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》的最佳女配角。她感情生活相當低調，昨日（16）曬出婚紗照，閃電宣布結婚。

▲蔣家旻日本秘婚，嫁知名製作人周永基。（圖／翻攝自IG／蔣家旻）

綜合港媒報導，蔣家旻在情人節首度放閃認愛，並透露男友事圈外人，雙方相識將近8年，隨後傳出男友是TVB電視台高層周永基。她曾傳出年底升格當人氣，並且上週曾回到電視台發喜餅，沒想到賓客參加婚禮在社群網站曬出照片，本人承認結婚。

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蔣家旻曬出夢幻婚紗照，挽住老公手面對鏡頭露出甜笑，老公則背對鏡頭。她貼文透露婚禮已經籌備將近一年，並且是選在夢想中的「石之教堂」舉行。她也表示由於賓客人數極度有限，無法邀請太多人出席，敬請見諒。

▲蔣家旻日本辦婚禮因賓客PO照提前曝光，本人隨後親曬婚紗照。（圖／翻攝自IG／蔣家旻）

而蔣家旻的老公周永基的資歷被起底。周永基是知名旅遊資訊節目製作人，2006年進入TVB，曾製作過《走過烽火大地》、《在那遙遠的地方》等節目，並且在海外獲獎。他2009年來台灣，擔任壹電視製作人，時常在台灣香港兩邊奔走。