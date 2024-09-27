網PO「周杰倫大巨蛋演唱會20張公關票」原價出售！杰威爾出面首回應

▲（圖／杰威爾音樂臉書／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

天王周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋連唱四場「嘉年華」世界巡迴演唱會，如今距離售票日期10月23日還有27天，但各界早已蠢蠢欲動，除了傳出黃牛將特區第1排票價喊到加價6萬元外，還有不少網友在社群貼出周董私訊他給「公關票」的聊天紀錄，引起熱議。對此，周杰倫所屬經紀公司杰威爾音樂也於稍早回應了。

有網友在社群曬出與周董的聊天截圖，可看到周董私訊對方，「這次大巨蛋演唱會，12／8壓軸場我有準備公關票2張給你！一定要來！」還說下個月會請助理去送票，網友則興奮回應「謝謝杰倫哥！」還大方發文徵求一位網友一起去看演唱會。照片一出便引起熱議，不過大部分網友都質疑其真實性。

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不僅如此，還有網友在社群發文宣稱「周杰倫演唱會票，拿到20張公關票，原價出售，留言抽18人」。對此，據《自由時報》報導，杰威爾音樂則出面澄清，網路宣稱有周董門票的全都是網友捏造的假消息，提醒粉絲們千萬不要受騙。

周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋連唱四場「嘉年華」世界巡迴演唱會，他將是台北大巨蛋首位舉辦個人演唱會的歌手，票價為6880、5880、4880、3880、3280、2280 、1880元，搶票時間為10月23日 (三) 中午12:00，由拓元售票系統辦理。

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