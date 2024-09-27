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小楊哥女徒弟遭傳陪睡高層！警方抓獲25歲嫌犯「用AI犯罪」細節曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」創設公司「三隻羊」涉虛假宣傳，昨日（26）被安徽省合肥市官方宣布沒收違法所得，罰款共計6894萬多元人民幣（約2.96億元新台幣）。該公司不僅頻頻發生消費風波，小楊哥被爆劈腿，又瘋傳徒弟七老板陪睡公司高層，警方立案調查，25歲王姓男子涉嫌用AI生成製造假錄音檔，已經將其逮捕。

▲▼小楊哥女徒弟「七老板」遭傳陪睡高層，警方通報。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥女徒弟「七老板」（左）遭傳陪睡高層。（圖／翻攝自微博）

合肥市官方一天內發表小楊哥公司的風波與案件進度。陸網日前瘋傳小楊哥徒弟七老板和公司董事盧文慶有不倫關係，錄音檔更提及當紅女主播七老板陪睡，引發外界譁然。七老板23日PO出報案單表示：「近日網上流傳涉及到本人的謠言，屬於捏造事實，惡意詆毀。這嚴重干擾了我的正常生活與工作，嚴重侵害了我的權益。對此，我在9月20日當晚就報警了，公安機關將依法處理。我相信公安機關，也相信法律，會還我一個公道。」

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▲▼小楊哥女徒弟「七老板」遭傳陪睡高層，警方通報。（圖／翻攝自微博）

▲網瘋傳盧姓高層（右）指三隻羊旗下美女主播七老板、卓仕琳陪睡，七老板報案維權。（圖／翻攝自微博）

合肥警方通報表示，在迅速立案調查後，9月22日晚間抓獲25歲王姓男子，王男利用從網路下載的音檔，捏造盧姓高層酒後言論的腳本，並使用AI工具訓練生成假冒盧姓高層的錄音檔，其中出現的女聲亦為AI工具生成，隨後用軟體合成音檔在網絡上傳播，造成大量謠言擴散。警方已查明相關事實，並依法對嫌犯王男採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

▲▼小楊哥女徒弟「七老板」遭傳陪睡高層，警方通報。（圖／翻攝自微博）

▲警方通報已經抓獲王姓嫌犯，涉嫌AI生成假音檔。（圖／翻攝自微博）

網友震驚「AI也太誇張了」、「蹭熱度的造謠，更可怕，狠狠的處理」。同時小楊哥的違規、被AI造謠事件一日內都有調查進度，網友也給予肯定「該罰罰，該整改整改，對違法違規絕不容忍。及時公開調查處罰情況，這態度還是值得肯定的」、「最恨網絡造謠的人」。

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