ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「台灣碧昂絲」開唱倒數！　豪華嘉賓陣容公佈「幾乎都入圍過金曲」

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「台灣碧昂絲」的舞炯恩近期將於北高開唱，25日首度邀嘉賓一同練團、彩排，並搶先宣布台北演唱會嘉賓為呂薔 、Ponay 、巴查克，高雄嘉賓則為阿布絲、巴查克和AZ李孝祖，且一字排開幾乎都是曾入圍過金曲獎的優秀歌手。

▲▼ 舞炯恩台北演唱會嘉賓為呂薔 、Ponay 、巴查克，高雄嘉賓則為阿布絲、巴查克和AZ李孝祖。（圖／斯納伊工作室提供）

▲舞炯恩演唱會嘉賓找來呂薔 、Ponay 、巴查克、阿布絲和AZ李孝祖。（圖／斯納伊工作室提供）

而在彩排中，嘉賓們都驚嘆炯恩的個唱編制根本就是國際級的編排，每個人都被舞炯恩的用心嚇到，呂薔笑說：「 彩排而已，搞得搞像是正式演出。」此外， 過程中大家也不斷飆高音，互相挑戰彼此的最高音域，而舞炯恩還規定嘉賓們正式來時也要熱舞，加上舞炯恩向來大膽、有創意的華服，儼然將演唱會推升到宛如巴西嘉年華會的等級。購票洽KKTIX。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舞炯恩去年推出族語專輯，都要拜自己外婆之賜，因為從小跟著她耳濡目染，使得舞炯恩對於自己的排灣族語算是有信心，但即便如此，他成長歲月也曾走過一段「暗黑期」，因為他讀國高中時，發現跟外婆講族語，老人家卻回他國語，一段時間後，他發現當時政策下的少數民族文化，流失得比想像中還快，連老一輩都改說漢語，讓舞炯恩頗為憂心，後來他索性在老人家說國語時硬要回族語，這樣一來一回，終於讓外婆也「投降」，舞炯恩說唯有自己珍視自家的「根」，才能獲得別人的重視和尊重。

▲▼ 舞炯恩台北演唱會嘉賓為呂薔 、Ponay 、巴查克，高雄嘉賓則為阿布絲、巴查克和AZ李孝祖。（圖／斯納伊工作室提供）

▲ 舞炯恩。（圖／斯納伊工作室提供）

舞炯恩《Vusam種子》專輯跳脫以往的編曲思維，加入傳統樂器，以及排灣族傳統女性服裝飾件的摩擦聲響，包括亮片、瑪瑙、琉璃、珠繡等等，悉數收錄到音樂之中，是一張以排灣音樂符號與流行音樂符號交織的作品，在序曲就運用優美的排灣族「雙管鼻笛」打開序幕，「由我的外婆Umadra演唱〈大武山下的孩子〉訴說著排灣族的由來、神話與精神！」歌詞述說：「不管你在何處不要忘記排灣族給你的名字！」最後用優美的搖籃曲結束序曲，期許自己的孩子能好好成長。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鴨歪頭看炒鍋「我的蛋呢？」　誤會R...馬麻去市場買來的啦

推薦閱讀

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲

楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去

楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

男歌手遭經紀人詐騙！一手操控假戀情「驚人真相曝光」　5線索揭身份：姓蔡

男歌手遭經紀人詐騙！一手操控假戀情「驚人真相曝光」　5線索揭身份：姓蔡

吳怡霈開車保養「一直看展間小姐」！　好奇求解：為什麼裙子爆炸短？

吳怡霈開車保養「一直看展間小姐」！　好奇求解：為什麼裙子爆炸短？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／9月27日星座運勢　巨蟹平時不敢說的趁今天！
  2. 山本美月拍戲遭燈砸中「頭部受創」送醫！2女星傷勢曝製作方道歉
  3. 小楊哥女徒弟遭傳陪睡高層！警方抓獲25歲嫌犯「用AI犯罪」細節曝
  4. 「台灣碧昂絲」開唱倒數！　豪華嘉賓陣容公佈「幾乎都入圍過金曲」
  5. 楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」
  6. 版權方自以為是老大？　《魔法阿媽》靈魂人物鬧雙胞
  7. KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？
  8. 民歌50高峰會明年將劃下句點　無預警宣布「台中加場」！
  9. 曾紅到年賺百萬...又陷低潮「數月沒收入」　晨悠認：很不好受
  10. 「最帥主唱」帥到被男生寫情書告白　喊話：希望可以相聚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366