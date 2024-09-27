「台灣碧昂絲」開唱倒數！　豪華嘉賓陣容公佈「幾乎都入圍過金曲」

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「台灣碧昂絲」的舞炯恩近期將於北高開唱，25日首度邀嘉賓一同練團、彩排，並搶先宣布台北演唱會嘉賓為呂薔 、Ponay 、巴查克，高雄嘉賓則為阿布絲、巴查克和AZ李孝祖，且一字排開幾乎都是曾入圍過金曲獎的優秀歌手。

▲舞炯恩演唱會嘉賓找來呂薔 、Ponay 、巴查克、阿布絲和AZ李孝祖。（圖／斯納伊工作室提供）

而在彩排中，嘉賓們都驚嘆炯恩的個唱編制根本就是國際級的編排，每個人都被舞炯恩的用心嚇到，呂薔笑說：「 彩排而已，搞得搞像是正式演出。」此外， 過程中大家也不斷飆高音，互相挑戰彼此的最高音域，而舞炯恩還規定嘉賓們正式來時也要熱舞，加上舞炯恩向來大膽、有創意的華服，儼然將演唱會推升到宛如巴西嘉年華會的等級。購票洽KKTIX。

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舞炯恩去年推出族語專輯，都要拜自己外婆之賜，因為從小跟著她耳濡目染，使得舞炯恩對於自己的排灣族語算是有信心，但即便如此，他成長歲月也曾走過一段「暗黑期」，因為他讀國高中時，發現跟外婆講族語，老人家卻回他國語，一段時間後，他發現當時政策下的少數民族文化，流失得比想像中還快，連老一輩都改說漢語，讓舞炯恩頗為憂心，後來他索性在老人家說國語時硬要回族語，這樣一來一回，終於讓外婆也「投降」，舞炯恩說唯有自己珍視自家的「根」，才能獲得別人的重視和尊重。

▲ 舞炯恩。（圖／斯納伊工作室提供）

舞炯恩《Vusam種子》專輯跳脫以往的編曲思維，加入傳統樂器，以及排灣族傳統女性服裝飾件的摩擦聲響，包括亮片、瑪瑙、琉璃、珠繡等等，悉數收錄到音樂之中，是一張以排灣音樂符號與流行音樂符號交織的作品，在序曲就運用優美的排灣族「雙管鼻笛」打開序幕，「由我的外婆Umadra演唱〈大武山下的孩子〉訴說著排灣族的由來、神話與精神！」歌詞述說：「不管你在何處不要忘記排灣族給你的名字！」最後用優美的搖籃曲結束序曲，期許自己的孩子能好好成長。