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荒山亮合體大咖布袋戲歌姬開唱　竟曝：自己的歌都忘了

記者蔡琛儀／台北報導

霹靂布袋戲36年來首度舉辦大型售票演唱會，將於10月19、20日在高雄流行音樂中心海音館登場，包括布袋戲傳奇歌姬西卿、金曲歌王荒山亮以及霹靂音樂總監風采輪等八大霹靂歌手與素還真、一頁書、葉小釵等百位霹靂巨星共同演出。今（26日）歌手齊聚彩排，霹靂英雄「超越時空人」特地現身代表素還真等英雄們來探班，還帶來霹靂盛典的專屬香氛送給大家。

▲▼霹靂盛典群星彩排。（圖／華貴娛樂提供）

▲霹靂盛典群星彩排。（圖／華貴娛樂提供）

其中西卿為了彩排，今天早上5、6點就起床準備，專程從雲林趕上來，她自己都笑說雖然一整天彩排下來有點累，不過跟年輕歌手們一起合作精神都來了，隨著演出日期越來越近，大家的壓力也越來越大，不過大家倒是信心滿滿。

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至於演出內容，霹靂音樂總監風采輪表示，由於36年來發行了100多張原聲帶，要從上千首的歌曲挑選在盛典演出，真的是一大挑戰，荒山亮還自爆拿到演唱曲目時還覺得音樂十分耳熟，後來才發現竟然連自己寫的歌都忘了；除了霹靂歌曲之外，西卿早年的布袋戲經典也是必選曲目。

▲▼霹靂盛典群星彩排。（圖／華貴娛樂提供）

▲荒山亮與西卿。（圖／華貴娛樂提供）

而大家聊起與霹靂音樂的因緣時，劉昱賢爆料當年他就是參加霹靂的歌唱比賽，當年的評審正好是荒山亮和風采輪；而周自從則是在朋友的介紹下加入霹靂的大家庭，從搖滾樂團轉進布袋戲音樂，很多唱腔跟咬字都不一樣，此話一出一旁的千翼和賴富正立刻點頭如搗蒜，賴富正直笑說自己一度很挫折，以為自己不會唱台語歌了。購票可洽ibon售票系統。

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