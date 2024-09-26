男歌手遭經紀人詐騙！一手操控假戀情「驚人真相曝光」　5線索揭身份：姓蔡

記者孟育民／台北報導

由沈玉琳、Melody主持的《11點熱炒店》，日前探討主題「演藝圈八卦爆料」，其中徵信業者蔡菜籽爆一位台灣男歌手遭到經紀人愛情詐騙，該名經紀人因為太愛自家藝人，於是盜用了假身份聊天，「她上網去冒充男歌手很喜歡的樣子，高挑白皙、講話很柔，長期跟他聊天，這個男藝人真的墜入情網，網戀快一年。」蔡菜籽現場直接公開男歌手5線索，掀起眾人討論！

▲▼經紀人愛情詐騙自家歌手。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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蔡菜籽之所以會知道，是因為經紀人上門尋求徵信社幫助，希望可以找到一個女生頂替她，「後面就由我們找的這位女演員去跟他實際接觸，談了一段戀愛，是由女演員去提分手，經紀人有點恐怖情人，這位男藝人在網路上又認識一位新的女生，真正的跟這個女生在一起，經紀人又找我們要破壞這段感情，一直以來這個經紀人都在設計他。」更表示兩人現在還是經紀關係，男歌手至今都不知情。

▲經紀人恐怖情人行徑曝光。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

該名男歌手線索也曝光，蔡菜籽透露男歌手姓蔡、有很紅的代表作、選秀節目出生、自彈自唱的藝人、大約30幾歲，眾人紛紛好奇究竟是誰，蔡菜籽則說不能說太多，「名字講出來應該都認識！」