《來自地獄法官》朴信惠惡女奏效！殘忍私刑家暴男屍體示眾　收視衝破9%

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+即日起至9月28日下午2時59分止，驚喜祭出高級年費方案「快閃限時優惠」，價格下殺近5折。平台緊接著重磅推出全新韓劇《來自地獄的法官》由朴信惠主演，飾演一位來自地獄的惡魔，因緣際會下附身於法官身上，上演一場痛快淋漓的以惡制惡審判。戲劇於21日開播，朴信惠殘忍毆打家暴男，最終還將其屍體故意放在門口示眾，截至目前僅播2集，收視已經在韓衝破9%，觀眾讚爆「神演技笑得我心裡發毛」。

▲朴信惠回歸飾演從地獄來的惡魔法官，收視率在韓衝破9%。（圖／Disney+提供）



《來自地獄的法官》劇情講述由朴信惠飾演的姜光娜遭到一名歹徒刺殺身亡，甫亮相就領便當，後來被一位來到人間執行任務的地獄惡魔附身，她性情大轉變，狠毒無情審判犯人，只為了完成使命將10名惡名昭張卻不知悔改的犯人直送地獄。

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戲劇開播一次送上2集，節奏緊湊，一名家暴男差點打死女友，姜光娜為了親自動「私刑」審判對方，竟輕判只罰韓幣300萬元（約台幣7萬2千元），果不其然，家暴男遭拘留出獄後馬上尋仇，使得女方痛苦到走上絕路。

▲▼朴信惠動私刑毆打家暴男，觀眾看得超過癮。（圖／Disney+提供）



姜光娜見家暴男無可救藥，親自出馬審判，將其毆打到手腳骨折、臉部瘀青，美女法官的矯健身手看得劇迷相當過癮，最後再給予致命傷了結家暴男生命把他打入地獄。

朴信惠一改過往溫柔形象，展現冷血無情的神演技，將家暴男屍體刻意放在門口展示給人類看，充滿魅惑的神秘氣息行走在地獄，冷笑時的表情更是讓人不寒而慄。

▲▼暖男刑警韓多溫對上惡魔法官，勾起劇迷滿滿好奇心。（圖／Disney+提供）



身為惡魔的朴信惠對於人類毫無憐憫之心，但同時她在人間遇見了正義感並富有人情味的暖男刑警韓多溫 (金宰永飾演)，在對其產生微妙感情的情況下，惡魔化身的法官是否還能堅定的處決邪惡？《來自地獄的法官》每週在Disney+獨家跟播。

▲朴信惠主演的《來自地獄的法官》在Disney+獨家跟播。（圖／Disney+提供）

此外，Disney+還驚喜祭出高級年費方案「快閃限時優惠」，價格下殺近5折，只要1680元即刻暢享一整年的精彩內容，等於一個月只需要140元，手刀訂閱即現省台幣1600元，即日起至9月28日下午2時59分止，消費者可以用每天不到5元的優惠價格，輕鬆享受Disney+所有超熱門強檔《The First Slam Dunk灌籃高手》、《幕府將軍》、《腦筋急轉彎2》、《⼤熊餐廳》以及即將登場的話題影視內容，最優惠的價格讓你一整年追劇追不完！Disney+ 高級版年訂方案近5折優惠，精彩不錯過：https://www.disneyplus.com/zh-tw

