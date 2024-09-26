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金鐘獎Avantgardey與Energy尬舞16蹲　OZONE Marz23接力上陣

記者葉文正／台北報導

電視界年度盛事，第59屆金鐘獎節目與戲劇類頒獎典禮將在10/18(五)及10/19(六)晚間7點於台北流行音樂中心正式登場，今年參賽作品評選出戲劇類136件、節目類101件入圍作品，分別角逐戲劇類27個獎項、節目類21個獎項。「特別貢獻獎」分別由梁修身、黃柏雄榮獲，於戲劇類典禮中頒發。

▲ENERGY將在金鐘59獻唱是典禮賣點。（圖／三立提供）

▲ENERGY將在金鐘59獻唱。（圖／三立提供）

另金鐘獎延續設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動，票選活動分為兩階段於LINE TODAY進行投票，初選自即日起至10月2日15:00止，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月3日至10月16日15:00止。

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▲ENERGY將在金鐘59獻唱。（圖／三立提供）

▲Avantgardey在台灣已經有高知名度。（圖／三立提供）

今年金鐘獎星光大道仍分「派對訪區」及「禮車訪區」，節目類星光大道主持人為黃豪平與木木(林葦妮)，典禮主持人則是吳姍儒，而黃豪平及木木同時也在典禮現場廣告時間擔任串場主持人。節目類典禮中有三段表演節目，第一段演出是「夢想製造機」，展現出節目提供了年輕人一個圓夢的機會，也因此特別邀請由選秀節目出道的人氣男團OZONE與競技啦啦隊MONSTER氣勢開場，展現年輕人的魅力與青春活力。

▲ENERGY將在金鐘59獻唱。（圖／三立提供）

▲OZONE將在金鐘59獻唱。（圖／三立提供）

第二段表演「混的最對味」，由金曲歌王許富凱與Marz23合作演出，將台語和饒舌音樂重新編曲，碰撞出音樂火花，也藉此凸顯節目的混合多元、百花齊放，強調節目類的多元與跨界，勢必會秀出最精彩的演出效果。許富凱表示去年以「入圍者」角色參與金鐘獎，今年則是「歌手」的身分，睽違10年再次登上金鐘獎頒獎典禮舞台演出，讓他非常興奮。

▲ENERGY將在金鐘59獻唱。（圖／三立提供）

▲MARZ23。（圖／三立提供）

第三段表演「都在浪上」將向節目工作者致敬，感謝他們在幕後的日夜辛苦，成就了幕前的精彩內容，由大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，台日人氣團體同台尬舞，歌名呼應典禮當晚是星期五晚上，兩團體一起16蹲演出，勢必嗨翻全場，將歡樂氣氛推到最高點。Avantgardey也表示很期待能和Energy的成員們一起跳舞！有機會的話想和他們battle看看誰的16蹲能跳比較多次，敬請大家期待他們的舞台合作。Avantgardey還特別感謝Energy，因為16蹲在社群平台上非常有人氣，她們先前挑戰16蹲的影片上傳之後，追蹤人數居然一舉增加了10萬人！

另「戲劇類」星光大道主持人為楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀，他將以特別的出場表演為頒獎典禮揭開序幕。另外兩段演出分別是「新潮來襲」，由第34屆金曲獎最佳華語男歌手HUSH與金曲獎最佳專輯製作人陳君豪共同合作，由陳君豪編曲、搭配十位弦樂手，藉由HUSH的歌聲演繹出戲劇新演員初入行的熱情、冒險、孤獨、碰撞、堅持；壓軸表演則是「最佳戲劇原創歌曲演唱」，也是往年最受歡迎的一段演出，由35屆金曲獎最佳華語女歌手」孫盛希與陳勢安合作演繹，更能精準駕馭不同音域曲風的戲劇主題曲。

「第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮」、「第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮」分別訂於10月18日（五）、10月19日（六）晚間7時於台北流行音樂中心舉行，並同步於三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視直播；海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV收看，亦可經由金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）等新媒體平台同步收看，還可透過好事989全程收聽頒獎典禮。

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