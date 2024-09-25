陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

記者劉宛欣／綜合報導

中信兄弟周思齊在9月22日在台北大巨蛋正式球員生涯引退，正式卸下球員身分，隨後前職棒球員陳致遠在臉書分享當年兄弟象時期影片說道「當時我們真的很嗨」，但他當年的假球案重創中職形象，讓許多球迷至今無法原諒，因此紛紛在貼文底下痛罵「怎麼好意思？」有許多不懂職棒民眾，有網友為此拿蔡阿嘎與蘿拉撕破臉的事件作比喻，還得到蔡阿嘎認證。

▲陳致遠在周思齊引退後發文懷念當年。（圖／翻攝自陳致遠臉書、ETtoday資料照）

假球案已經過去15年，不少新生代以及當年沒關注的民眾不懂事件原委，有網友為此在Threads上發文給出了「神比喻」，直言周思齊退休，陳致遠發文懷念的荒謬程度等同於「哪天蔡阿嘎頻道有了重大成就，蘿拉跑出來發文懷念從前一樣」，希望不懂職棒的人能理解球迷們的憤怒，而這篇貼文很快地也吸引了蔡阿嘎本人認證留言「秒懂！100分的比喻」並附上了三個比讚的符號。

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▲蔡阿嘎回應網友。（圖／翻攝自Threads）

不只球迷氣憤，就連愛爾達官方也在25日晚間發文砲轟：「再說一次，不受時空背景物換星移，打假球，豬狗不如。沒什麼好委屈的。委屈是的球迷、跟從業人員。」雖未指名道姓但網友們將矛頭指向陳致遠，該貼文發出不到2小時就有2.4萬人按讚，。

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