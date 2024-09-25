陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

中信兄弟好手周思齊近日引退，前職棒球員陳致遠在臉書上分享懷舊影片，直呼「當時我們真的很嗨」，由於他過去曾捲入假球案遭判刑，此舉立即遭到廣大球迷撻伐，他對此無奈回應「我應該也有言論自由吧！過去就讓他過去了」，但大眾仍不願買單。對此，愛爾達官方粉絲專頁25日發文砲轟，直言「打假球，豬狗不如」。

▲陳致遠發文被廣大中職球迷砲轟。（圖／翻攝自陳致遠臉書）

臉書粉絲專頁「愛爾達體育家族」25日晚間突發文寫下：「再說一次，不受時空背景物換星移，打假球，豬狗不如。沒什麼好委屈的。委屈是的球迷、跟從業人員。」雖未指名道姓但網友們紛紛將矛頭指向陳致遠，許多球迷留言附和「我愛愛爾達」、「愛爾達我大哥，少見的魄力大實話」、「當時有多支持，至今就有多痛恨」、「同意，你們知道在當時轉電視看棒球被恥笑的心情有多不爽嗎」，該貼文發出不到半小時就有1.3萬人按讚。

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▲愛爾達疑似回應陳致遠的發文。（圖／翻攝自愛爾達體育家族臉書）

此前，中信兄弟22日賽後舉辦周思齊引退儀式，引退儀式結束後，前職棒球員陳致遠在臉書曬出懷舊影片，寫下「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨」，不過許多球迷難忘當年假球案對中職的傷害，激動批評他「你真的沒資格發這種東西」、「你好意思喔」、「怎麼有人打假球還在蹭啊」、「打假球還敢提老戰友」、「傷害棒球、傷害中職，還敢說老傳統、老戰友。」

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