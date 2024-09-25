東洋乳神天木純曬傲人側乳！「比基尼布料包不住」男友視角照超暈

記者劉宛欣／綜合報導

日本「童顏巨乳」的偶像代表天木純（天木じゅん）擁有甜美的臉蛋與I罩杯的驚人上圍，是許多男粉絲心目中的寫真女神，也受封為「東洋乳神」。經常透過社群帳號分享工作日常的她，25日也再度曬出一系列性感照片，讓廣大粉絲鼻血直噴。

▲天木純經常曬出辣照。（圖／翻攝自天木純Instagram）

天木純近日在Instagram上曝光了一系列的照片，文字寫下7種語言的早安，包含日、英、中、韓等版本，也展示她驚人的身材。在其中一張照片中，天木純穿著一件橘色的泳衣，秀出豐滿上圍，她側身站立，漂亮的側乳線條一覽無遺，頭髮濕漉漉地披在肩上，看起來剛從水中出來，她的臉上表情相當自然，望向遠方。另一張照片天木純躺在一張大床上，身著一件紅色蕾絲內衣，引人遐想的男友視角讓廣大粉絲都看傻了。

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▲天木純秀出性感凸顯出上圍的美照。（圖／翻攝自天木純Instagram）

天木純是女團「假面女子」出身，外貌跟AKB48渡邊麻友非常相似，還被外界封為「巨乳版渡邊麻友」，在演藝圈迅速累積高人氣，2015年爆出經紀公司社長逼陪睡和性騷擾風波，引發外界譁然，但她事後出面澄清傳言，出面安撫粉絲的擔心。近年來用心經營社群，在Instagram上擁有23萬粉絲，每每推出性感寫真集也造成搶購，人氣相當驚人。