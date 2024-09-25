Lulu演技受肯定「劇本都還在家」！入圍新人獎首露面　林柏宏傳訊內容曝光

記者孟育民／台北報導

Lulu（黃路梓茵）以《綜藝大熱門》、《山裡來了熊孩子》入圍今年金鐘獎，除此之外，她在戲劇的表現有目共賭，這次以《此時此刻》入圍最佳新人，她今（25日）和林莎、玖壹壹今出席節目記者會，談到入圍心情，尤其戲劇表現被肯定，充滿感激說：「就是演了一個戲被看到，以前入圍綜藝節目，都會開玩笑說入圍就是入圍，得獎就是得獎，但新人入圍就覺得得獎了，好開心！」

▲玖壹壹、Lulu黃路梓茵、林莎出席記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

Lulu今年金種獎一口氣入圍3項，透露一起對戲的林柏宏還傳訊恭喜她入圍，「他說新人沒分男女，這個獎很厲害，我聽進去了，而且他說『這個獎跟我有關係，一定要拿下來』。」Lulu笑說自己原本超沒得失心，但大家都跟她說真的很棒，逐漸給自己不少信心，「時間可能越近就會越想要，現在盡可能壓抑想法，感言要先想，有機會嘛！盡人事聽天命！」

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▲Lulu黃路梓茵分享入圍心情。（圖／記者呂佳賢攝）

Lulu透露有陸陸續續在看「新人獎」對手的作品，「有些我已經看過了，最近在看《有生之年》，我覺得非常好看，接下來也要看千祐的戲，我很危險。」被問到有認為誰是最大對手？她則說：「每個人都是吧，我真的是新人，我只是看起來很熟的新人，但這是我的第一本有名字、從頭到尾的劇本，所以我很珍惜，劇本整本都還在我家，宣傳有寫演員lulu的牌子我也都留著，都有放家裡，一切都太特別。」