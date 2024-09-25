宇珊卵子老化嚴重　出門前先哭完才去工作　董仔每天要老公不許

記者葉文正／台北報導

藝人Leo王、吳怡霈、八弟與董仔今天出席公視台語台《廣告STAR斗》節目記者會，宇珊透露自己壓力超大，最慘的是，33歲的她跟老公去健檢，還被驗出，卵子已經老化到40歲。而董仔則說自己性需求方面頗大，反而是老公比較不想要，也計畫在一兩年後懷孕。

▲宇珊(右三)備孕發現問題。（圖／公視台語台）

八弟今天提到，節目把我們推去廣告公司訓練，老闆親自訓練，所以真的受過訓才去接任務，真的非常辛苦。

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▲宇珊與老公JOSH。（圖／翻攝自Facebook／shanliu0608）

36歲的董仔已經登記一年，她說為這節目去做報告，每次都很緊張，又是全台語，又要提案，台下都是大老闆，第一天還緊張到直接發燒，才知道台灣有這麼多廣告人這麼辛苦的，還被業主打槍，兩三年後看可不可以生。

但董仔笑說，自己性慾比較強，「我們愛愛的次數我需要比較多，老公就偏少，我性慾比較強，所以我就自己來，用玩具滿足自己。」也說跟老公計畫一兩年後懷孕。

33歲宇珊去年結婚，最近進行孕前健檢，而她老公JOSH精子很年輕，活力旺盛像18歲男孩，她卵情況卻已經到40歲，「因為依我年紀來說要4.87，我只有2，醫生說我衰退比別人更快，受孕機率比別人低，但我們每天都來，一天一次，熱戀時期一天還要三次，但我們還想去遊山玩水，所以一兩年後懷孕會比較剛好，我超喜歡小孩，每天都在練習當媽媽。

宇珊也說，為了這節目，每次錄影前，起床都先哭完再出門，想說怎麼辦，我們要出發了，就一直哭，之前把廣告公司想得太簡單，吳怡霈也以為自己走錯棚。